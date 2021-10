Basketbalisté Nymburka zdolali v prvním domácím utkání v Lize mistrů Igokeu

Praha - Basketbalisté Nymburka porazili ve 3. kole Ligy mistrů v prvním domácím vystoupení v sezoně bosenskou Igokeu 86:82 a připsali si druhou výhru. Nejlepší střelec zápasu Jerrick Harding se na tom podílel 29 body. Další zápas čeká Nymburk v úterý 9. listopadu opět v Praze na Královce proti PAOK Soluň.

"Zápas byl hodně nahoru a dolů. Je ale pravda, že o tom basketbal je. Soupeř si zaslouží kredit za to, jak bojoval, byl opravdu agresivní, skvěle doskakoval a mohl se opřít o výborně hrající pivoty. Ke konci zápasu udělali šňůru bodů, ale my zkrátka přečkali bouřku až do konce a naštěstí jsem dokázali vyhrát. Bylo to hodně těžké. Cítil jsem ale, že jsme udělali všechno, co jsme mohli, a to je důvod, proč jsme dnes dokázali vyhrát," řekl Harding.

Nymburk na úvodní trojku Markela Starkse odpověděl devítibodovou šňůrou a v 5. minutě unikl český šampion už do vedení 14:5. Shodně pěti body k tomu přispěli Harding a Demetre Rivers. Bosenský celek ale dokázal zareagovat a dvakrát vyrovnal stav. Ve 12. minutě se poprvé od začátku utkání vrátil do vedení díky Jamesu Robinsonovi, ale stejně tak trojkami odpověděli Rivers a Lukáš Palyza.

Domácí další povedenou pasáží unikli na 31:21 a na snížení Igokey dokázal Nymburk odpovídat i díky vydařené střelbě z dálky. Za první poločas dal sedm trojek oproti třem soupeře a vedl 46:35. Po pauze tým z Aleksandrovace začal šestibodovou šňůrou a v závěru třetí čtvrtiny se mu podařila ještě o bod delší, což znamenalo obrat na 64:62.

Po přetahované o vedení pomohl Nymburku sedmi body v rychlém sledu kapitán Vojtěch Hruban do náskoku 75:70. Než se 69 sekund před koncem Hruban vyfauloval, stihl se 17 body vyšplhat na pozici druhého nejlepšího střelce domácích v utkání. I bez něj si Nymburk náskok uhlídal.

"Bojovali od začátku až do konce proti velmi kvalitnímu soupeři, který před deseti dny porazil euroligovou Crvenou Zvezdu Bělehrad. Ukázali skutečnou kvalitu, ale kredit si zaslouží i naši hráči, kteří zápas opravdu vybojovali. Soustředili se, i když jsme měli horší chvíle na obranném doskoku a postrádali našeho pivota Gaka, takže jsme se museli přizpůsobit, bojovat o to víc a výhru si zasloužíme," řekl kouč Nymburka Aleksander Sekulič. Australan Gorjok Gak po čtvrtém faulu v čase 6:55 už do hry nezasáhl.

Poprvé od loňského března se Nymburk v Lize mistrů mohl doma opřít o podporu fanoušků. "Hodně se mi líbila atmosféra. Fanoušci byli neuvěřitelní a klidně bych tu hrál každý zápas. Teď byl covid, tak nám to všem chybělo. I fanouškům, kteří si to určitě také chtěli po dlouhé době užít s námi. Atmosféra nám určitě pomohla. Cítil jsem tu energii a pomohla mi k tomuto výkonu," dodal Harding.

Basketbalová Liga mistrů - 3. kolo:

Skupina E:

ERA Nymburk - KK Igokea 86:82 (16:14, 46:35, 64:66)

Nejvíce bodů: Harding 29, Hruban 17, Rivers 12 - Stephens 19, Starks 18, Ilič 12. Fauly: 23:16. Trestné hody: 12/12 - 25/17. Trojky: 10:5. Doskoky: 32:51.

Tabulka:

1. Galatasaray Istanbul 3 2 1 264:251 5 2. Nymburk 3 2 1 255:266 5 3. KK Igokea 3 1 2 235:239 4 4. PAOK Soluň 3 1 2 228:226 4