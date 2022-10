Basketbalisté Nymburka vstoupili do Ligy mistrů prohrou s Bilbaem

Praha - Basketbalisté Nymburka vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou v Praze s Bilbaem 54:68. Nezabránil jí ani s 12 body americký křídelník Eric Lockett, letní posila českého šampiona z Arisu Soluň. Nejlepším střelcem utkání byl švédský rozehrávač Ludvig Hakanson se 16 body. Další zápas ve skupině F čeká svěřence trenéra Robertse Štelmaherse na hřišti bosenského celku KK Igokea.

"Dát jen 54 bodů v domácím zápase v Lize mistrů, to je problém. Zatím se v útoku trápíme. Dneska jsme až moc driblovali a balon nelétal. Mohli jsme vidět, že když se rozběhneme a zahrajeme dvě přihrávky, tak je pokaždé někdo volný. V obraně s 68 body problém není. Ta by nás měla v této sezoně zdobit," řekl nový kapitán Nymburka Martin Kříž.

Na první koše čekali diváci v hale Královka 105 sekund a jako první se trefil Nate Watson, ale Bilbao odpovědělo zásluhou Adama Smitha a trojkou Hakansona. Ve 4. minutě přišel Nymburk o Kamaua Stokese, který si po došlápnutí poranil pravé koleno a muselo odstoupit. Po následném přetahování o vedení domácí sedmibodovou šňůrou unikli na 16:10. Po pěti bodech dali Petr Benda a Lockett.

Bilbao pak vstřelilo osm bodů za sebou a po první čtvrtině vedlo, ale na začátku druhé vrátili Nymburk do vedení Rapolas Ivanauskas s Lockettem, který potom přidal trojku. Další dal Gerel Simmons a po koších Ivanauskase i Bendy navíc s proměněnou šestou měli Středočeši náskok 31:22. Devítibodovou sérii Nymburka přerušil až trojkou Denzel Andersson. Do poločasu Bilbao snížilo na 30:33.

V úvodu třetí čtvrtiny sice španělský celek vyrovnal, odpověděl na to sice trojkou Ivanauskas, ale Bilbao otočilo stav. Nymburk díky Lukáši Palyzovi a trojce Sterlinga Gibbse opět otočilo na 41:37, jenže následovala desetibodová šňůra hostů. Zastavil ji až Lockett.

Závěrečnou desetiminutovku zahájil trojkou Francis Alonso, potom sice Palyza s Bendou snížili, ale Bilbao si pomohlo trojkou Hakansona a následně uniklo poprvé do dvouciferného náskoku. Když tři minuty a 12 sekund před koncem zvýšil Alonso trojkou na 64:50, bylo definitivně rozhodnuto.

"Nechci se vymlouvat, ale je tady šest nových cizinců, nový trenér a nový systém a nějakou dobu to bude trvat. Ve čtyřčlenné skupině nás může každá prohra stát postup do další fáze. Ale není proč se hroutit po prvním zápase, Bilbao určitě ještě poroste a bude jedním z favoritů skupiny a čeká nás dalších pět zápasů, které jsou otevřené. Pevně věřím, že to bude lepší a najdeme cestu, abychom košů dávali víc," dodal Kříž.

Basketbalová Liga mistrů - 1. kolo:

Skupina F:

ERA Nymburk - Surne Bilbao 54:68 (16:18, 33:30, 43:47)

Nejvíce bodů: Lockett 12, Benda 10, Ivanauskas 8 - Hakanson 16, Kyser a A. Smith po 11. Fauly: 14:15. Trestné hody: 10/6 - 12/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 41:35.