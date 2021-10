Basketbalisté Nymburka vstoupí do Ligy mistrů na hřišti posíleného Galatasaraye

Nymburk - Basketbalisté Nymburka vstoupí ve středu do Ligy mistrů, v níž v minulých dvou sezonách postoupili mezi nejlepší osmičku. V duelu skupiny E se od 20:00 SEČ představí svěřenci trenéra Aleksandera Sekuliče na hřišti Galatasaraye Istanbul. Přímý přenos vysílá Nova Sport 1.

Galatasaray sice v minulém ročníku skončil poslední v základní skupině A za Tenerife, Sassari a Aarhusem, ale od té doby výrazně posílil. Oporami jsou hlavně Američané Dee Bost, David Kravish či DeVaughn Akoon-Purcell, který v uplynulé sezoně proti Nymburku táhl Tofas Bursa.

"Hned na začátek nás čeká ten nejtěžší soupeř ve skupině, takže se musíme pořádně připravit, protože na Galatasaray se asi moc jezdit vyhrávat nebude. Minulá sezona z jejich pohledu byla hodně špatná, nefungovalo jim to, jejich hra byla bez nápadu a rytmu, i když měli velká jména. Takže to v létě všechno vyměnili a zase mají silnou soupisku, která může hrát špičku turecké ligy," uvedl v tiskové zprávě nymburský kapitán Vojtěch Hruban.

"Jejich kádr má velkou kvalitu, ale věřím, že by nám mohl sedět, protože to není tým třeba jako byl v minulé sezoně Tofas Bursa, který byl ohromně fyzický. S Galatasaray by to mělo být více o basketbalu a to by nám mohlo vyhovovat," navázal Hruban, který bude vylepšovat svou bilanci neohroženě nejlepšího střelce z dosavadní pětileté historie soutěže s 915 body.

Další zápas ve čtyřčlenné skupině čeká Nymburk příští v úterý na hřišti PAOK Soluň. První domácí duel, které bude hostit v pražské hale Královka, sehraje o dva týdny později proti celku Igokea Aleksandrovac.

"Mám pocit, že to bude nejsilnější sezona Ligy mistrů. Přidávají se nové velké kluby jako třeba Málaga, to hovoří samo za sebe. Také se hodně klubů posílilo. Jde to neustále nahoru a je vidět, že se Liga mistrů chce vyprofilovat jako velký konkurent Euroligy," uvedl křídelník Lukáš Palyza.

"Každý rok se přidávají nové velké kluby a ty nejsilnější zůstávají. Sestava týmů je vyrovnanější než třeba v Eurocupu a už není pochyb o tom, že Liga mistrů je lepší soutěž," upozornil Hruban, že napodobit výsledky z minulých dvou sezon bude ještě těžší.

Chybět bude Nymburku na pozici pivota další reprezentant Martin Kříž, který by měl po rehabilitaci operovaného kolena stihnout první domácí duel v LM. Mimo hru je v úvodu i americký rozehrávač Sterling Gibbs. Po domácí lize čeká první test i v evropské soutěži další posily - Američany Colbeyho Rosse, Demetreho Riverse a Australana Gorjoka Gaka.

Na úspěšné působení trenéra Orena Amiela v Lize mistrů se bude snažit navázat jeho dosavadní asistent Sekulič, který dovedl Slovinsko ke čtvrtému místu na olympijských hrách v Tokiu. "Čekal jsem, že styl hry nebude až tolik odlišný od toho, co jsme hráli předchozí roky, ale nakonec je změn poměrně dost a kluci si na to musí zvyknout. Ale trénink od tréninku je to lepší a naše výkony mají vzestupnou tendenci, což je v zápasech vidět," uvedl sportovní manažer Ladislav Sokolovský.

"Ambice jsou stejné jako každý rok. A to postoupit ze základní skupiny a pak uvidíme, co se bude dít dál. Už to ale nebude snadné. Bylo by lepší, kdybychom začínali až třeba za dva týdny, protože jsme měli nějaké zdravotní potíže, přišel nový hráč, takže bychom na sehrání potřebovali ještě pár dní, ale věřím, že do toho kluci dají všechno a už první výsledek bude pro nás zajímavý," dodal Sokolovský.

Ze základních skupin postoupí přímo do osmifinálové fáze jen vítězové, celky z 2. a 3. míst čeká kvalifikace na dva vítězné duely. Pro týmy ze skupiny E budou soupeři z "efka" , kde se představí Štrasburk s Jaromírem Bohačíkem, Ostende, Tofas Bursa a Kalev. Z osmifinálových skupin postoupí dva do čtvrtfinále hraného na dva vítězné zápasy a po dvou letech s Final Eight se soutěž vrací k vyvrcholení Final Four.