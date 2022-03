Basketbalisté Nymburka v dopoledním zápase hladce zdolali Kolín

Praha - Basketbalisté vedoucího Nymburka ani ve 13. kole ligové nadstavby nezaváhali. Obhájci titulu si v souboji nejofenzivnějších týmů soutěže poradili 107:75 s Kolínem, kterému chyběl kapitán a klíčový hráč Adam Číž.

Zápas se hrál v rámci akce "Mistři školám" především pro děti z prvního stupně základních škol v Nymburce a okolí, kterých dorazilo 1100. Proto k němu týmy nastoupily v netradičním dopoledním termínu.

Lépe se s brzkým startem polabského derby vyrovnali domácí, kteří v první čtvrtině dominovali 40:17. Také zbytek zápasu patřil Nymburku, jehož nejvyšší náskok v průběhu utkání byl 40 bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body kolínský Jiří Jelínek. Jeho spoluhráč Jakub Petráš zaznamenal 16 bodů a 12 doskoků. Za domácí si 18 bodů připsal Luboš Kovář, na dvoucifernou bodovou hodnotu dosáhlo ještě dalších pět nymburských hráčů.

"Opravdu jsem si ten zápas užil. Bylo tu hodně dětí a byla skvělá atmosféra. Máme sice skvělé fanoušky, ale kéž by takto plná hala byla pokaždé. To se pak hraje jinak. Ani jsem nemusel koučovat. Když hráči jdou do zápasu takto připraveni a nažhaveni a zahrají tak skvělou první čtvrtinu, je to pro mě snadné," komentoval domácí kouč Aleksander Sekulič 40 bodů Nymburka v úvodní desetiminutovce.

Kolínského trenéra Miroslava Sodomu mrzel ustrašený přístup jeho hráčů na začátku zápasu. "Nymburk je sice velmi silný, ale to neznamená, že se musíme bát zakončit a bránit. Pokud nás někdo přehrává, tak musíme faulovat a ne že hrajeme skoro bez faulů. S Čížem a Lošonským by to bylo jiné. Jejich zranění nejsou nejvážnější, ale blíží se play off, tak oba dostali volno, aby se připravili," řekl Sodoma.