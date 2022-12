Basketbalisté Nymburka prohráli v LM s Igokeou a ztratili naději na postup

Praha - Basketbalisté Nymburka prohráli v 5. kole základní části Ligy mistrů v pražské hale Královka s Igokeou 69:73 a před posledním utkáním na palubovce Bilbaa ztratili naději na postup do osmifinálové fáze. Svěřenci trenéra Ladislava Sokolovského mají ve skupině D na kontě jedinou výhru a z posledního místa se rozloučí se soutěží po úvodní fázi stejně jako loni.

Porážku osmnáctinásobného českého šampiona neodvrátil ani rozehrávač Marek Klassen, který zaznamenal double double díky 14 bodům a 10 asistencím. Střelecky zápas ovládl s 22 body hostující Bryant Crawford.

"Těžko můžeme vytknout hráčům něco kolem bojovnosti a obrany. V útoku byly nějaké chyby. Myslím, že v první půlce jsme měli docela dost volných střel za tři a je škoda, že jsme některé z nich neproměnili. Občas jsme měli i nějakou blbou ztrátu, protože se to hrálo naplno a občas tam hráči byli i na hraně sil," řekl Sokolovský.

"Ale nemyslím si, že bychom byli horším týmem. Možná byli o malilinko lepší, ale určitě byli šťastnější. Vyhráli jsme doskoky. Na asistence jsme byli nastejno. Ztráty nebyly nejlepší a samozřejmě ta střelba... Jsou zápasy, kdy dáváme hodně a míň bráníme, teď to zase bylo opačně. Škoda, že jsme nedokázali skloubit tu dobrou obranu s lepším útokem," doplnil kouč Nymburka.

Za první čtyři minuty byl stav 1:2, protože po úvodním koši bývalého hráče Nymburka Kendricka Raye dal na druhé straně jednu ze dvou šestek Lukáš Palyza a pak se oba týmy rozjely až po trefě Crawforda na 4:1.

Palyza zareagoval trojkou a pak Nymburk dvakrát vedl po koších Erica Locketta a Natea Watsona, ale po šestibodové šňůře soupeře musel dohánět ztrátu. To se domácím povedlo a následnou pasáž ovládli 12:2. Trojkou z velké dálky snížil s koncem první čtvrtiny Crawford na 19:20.

Bosenský celek se ve druhé čtvrtině sedmibodovou šňůrou dostal do vedení 29:24. Přestože se Nymburk přiblížil košem s proměněnou šestkou Petra Bendy i trojkami Gerela Simmonse a Klassena, vedla Igokea jednou i o šest bodů, ale na poločasovou přestávku šla jen s náskokem 40:37.

Ve 23. minutě posunul Nymburk do vedení 43:42 Watson, ale vzápětí soupeř zareagoval a vedl už 54:46. Podíleli se na tom především Crawford a Tanaskovič. Vývoj se pokusil změnit Klassen, který trefil trojku a vyslal do úspěšného brejku kapitána Martina Kříže. Ikogea ale opět unikla do náskoku o osm bodů.

Nymburští hráči nadále bojovali o postupovou naději. Kříž snížil na 61:62, ale Igokea obrat ve skóre nedopustila. Jakmile se domácí přiblížili, soupeř opět udeřil. "Je to několikátý zápas, co se dotáhneme a dáme do toho hrozně moc energie, ale pak přijde zkrat, soupeř nás potrestá a najednou z remízy je to najednou zase o pět bodů. Nepovedou se nám dvě minuty, což nás trápí celou sezonu, a je z toho bohužel prohra," prohlásil pivot Luboš Kovář.

Za stavu 65:68 neprolomil svoji nulovou úspěšnost v zápase Rapolas Ivanauskas a nedal ani jednu ze dvou šestek. Igokea už si náskok pohlídala a nedala Nymburku šanci na obrat. Po dvou postupech mezi nejlepších osm Nymburk končí podruhé za sebou ve skupině.

"Čeká nás v sezoně spousta zápasů. Ještě furt máme zápas v Bilbau, kde už není ani teoretická šance. Ale to nevadí, hrajeme o to, abychom byli lepší, jak hráči, tak tým a měli jsme lepší formu do zápasů v lize. Když do zápasu vstoupíme naplno, tak jsme schopní bránit. A teď to jen musíme ukázat i v lize," dodal Sokolovský.

Basketbalová Liga mistrů - 5. kolo: Skupina D: ERA Nymburk - Igokea 69:73 (20:19, 37:40, 53:59) Nejvíce bodů: Klassen 14, Simmons 13, Watson 11 - Crawford 22, Tanaskovič 18, Jošilo 8. Fauly: 16:17. Trestné hody: 24/16 - 18/11. Trojky: 7:6. Doskoky: 53:42. Tabulka: 1. Igokea 5 3 2 395:379 8 2. Bilbao 4 3 1 314:284 7 3. Bahcesehir 4 2 2 300:306 6 4. Nymburk 5 1 4 356:396 6