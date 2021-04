Basketbalisté Nymburka mohou v Sassari posílit naději na postup z 1. místa

Nymburk - Basketbalisté Nymburka už s jistotou postupu do květnového finálového turnaje Ligy mistrů nastoupí v hale Dinama Sassari a dnešní duel může napovědět o jejich šancích na prvenství v osmifinálové skupině L. Pokud na Sardinii uspějí, dotáhnou se na vedoucí Zaragozu, kterou přivítají na závěr ve čtvrteční domácí dohrávce. Po porážce ve Španělsku 71:90 by jim pak stačilo lídra porazit jakýmkoliv rozdílem, v případě porážky v Itálii by museli vyhrát o 20 bodů.

Sassari je po čtyřech kolech v osmifinálové části bez výhry, ale duel v Nymburce před čtyřmi týdny ztratilo až dvě vteřiny před koncem po střele Haydena Daltona (90:89). Kouč Dinama Gianmarco Pozzecco pak v emotivním projevu na tiskové konferenci kritizoval rozhodčí. Navíc si Italové stěžovali, že jim byla během zápasu vykradena šatna a zmizely peníze. Vyšetřování policie ale zhatilo odmítnutí spolupráce ze strany Sassari, Nymburk pochybení pořadatelské služby odmítl.

"I když už my máme postup a Sassari nemá o co hrát, tak si nemyslím, že to podle toho bude na hřišti vypadat. Sassari nám má co vracet. Čekám, že do zápasu půjdou jak blázni a budou chtít urvat první výhru, aby to nevypadalo, že byli ve skupině do počtu, což nebyli," řekl pivot Luboš Kovář.

Za úkol bude mít spolu s dalšími pivoty zastavit chorvatského reprezentanta Mira Bilana, který měří 213 centimetrů a je v soutěži osmý mezi střelci, třetí v doskocích a sedmý v užitečnosti. "Je to opravdu kvalitní pivot, vysoký a silný zády do koše. Jakmile to dostane blízko ke koši, tak je velice těžké ho zastavit," prohlásil Kovář.

"Musíme se s ním prát, aby míče dostával dál od koše. Máme nastavená nějaká pravidla, jak to bránit. Když to dodržíme, tak by nám neměl dělat takové problémy jako ostatním soupeřům. Pak je důležité pokrýt výhozy pivotů na střelce a musíme dobře rotovat, aby neměli volné střely," doplnil Kovář.

V prvním souboji se vedle Bilana (17 bodů) prosazovali také Ital Stefano Gentile (18) a Američan Jason Burnell (17). Hlavními oporami jsou také rozehrávač Marco Spissu či Litevec Eimantas Bendžius. Sassari, které bylo stejně jako Nymburk krátce po vzájemném souboji kvůli koronavirové nákaze v karanténě, od té doby prohrálo i tři ze čtyř duelů v domácí lize.

"První vzájemný zápas jsme měli mít v režii už od začátku a ne to spasit až poslední střelou. Ale každý zápas je jiný a nikdy dopředu nevíte, jak to bude probíhat. Sassari je silné hlavně pod košem, kde mají kvalitní pivoty. Na to si musíme dát pozor a pokrýt je," řekl rozehrávač Jakub Tůma.

Nymburku se vyprázdnila marodka a mimo hru zůstává po nemoci jen Retin Obasohan. Duel začne ve 20:30 a přímým přenosem jej vysílá Nova Sport1.

Tabulka:

1. Zaragoza 5 4 1 443:424 9 2. Nymburk 4 3 1 343:346 7 3. Bamberg 5 2 3 441:421 7 4. Sassari 4 0 4 346:382 4