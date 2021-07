Basketbalisté na OH vyzvou favorizovanou Francii, přemožitele USA

Tokio - Čeští basketbalisté se představí ve druhém vystoupení na olympijských hrách v Tokiu ve středu od 14:00 SELČ proti favorizované Francii a budou bojovat o další posun k vysněnému postupu do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga na úvod v neděli zdolali Írán 84:78 a Francouzi potvrdili své kvality výhrou nad obhájci triumfu z minulých tří olympiád USA 83:76. Pod pěti kruhy jim přichystali první prohru od roku 2004 po sérii 25 výher.

Do play off postoupí ze tří skupin vždy první dva celky a další dva nejlepší ze třetích míst. Vítěz duelu by neměl ve čtvrtfinále chybět, ale velkou roli může hrát v postupových počtech i konečné skóre pro poraženého.

Češi se s Francií naposledy utkali v kvalifikaci předloňského mistrovství světa. Na konci listopadu 2018 prohráli doma v Pardubicích 65:79 a v únoru pak v Rezé 66:82.

"Když dáme dohromady naši zkušenost, energii, zábavu a zvládneme se soustředit celých čtyřicet minut, tak si myslím, že máme dobrou šanci," řekl křídelník Blake Schilb před soubojem s favoritem.

Češi už se postarali o překvapení na začátku července v kvalifikaci ve Victorii, kde v semifinále porazili Kanadu s osmi hráči z NBA 103:101 po prodloužení a pak dovršili postup na olympiádu po 41 letech ve finále proti Řecku (97:72). Schilb proti Kanadě zazářil 31 body.

Francouzi mají v týmu z NBA pětici Nicolas Batum z Los Angeles Clippers, Evan Fournier z Bostonu, Rudy Gobert z Utahu, Timothé Luwawu-Cabarrot z Brooklynu a Frank Ntilikina z New Yorku, který do prvního duelu nezasáhl. Proti USA táhl tým střelecky s 28 body Fournier a blízko double doublu byl se 14 body a devíti doskoky Gobert.

"Je to atletický tým s velkým množstvím zkušeností. Samozřejmě jsou Francouzi favorité, ale já si myslím, že my budeme před zápasem v pohodě. Musíme samozřejmě předvést daleko lepší výkon," řekl kapitán Tomáš Satoranský po výhře nad Íránem, o které Češi rozhodli přes náskok o 22 bodů ve třetí čtvrtině až v závěru.

Pivot Jan Veselý se těší na souboj se spoluhráčem z Fenerbahce Istanbul Nandem De Colem, s kterým byl v kontaktu i při kvalifikaci v Kanadě. "Psal mi před zápasem ve finále hodně štěstí, pak mi gratuloval," prohlásil Veselý, který má vedle jediného současného českého zástupce v NBA Satoranského z Chicaga také zkušenosti z nejlepší ligy světa.

"Francie má velmi dobrý tým a už dlouhá léta se dostává mezi poslední čtyři týmy, ať už na evropském nebo světovém šampionátu. Je to další velmi silný soupeř. Nebude to nic jednoduchého. Bude celkově záležet, jak to tým zvládne, semkne se, a možná bude potřeba i trochu štěstí. Myslím, že je tam ale větší šance než proti USA," prohlásil křídelník David Jelínek.