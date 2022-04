Basketbalisté Milwaukee a Golden State postoupili do 2. kola NBA

New York - Basketbalisté Milwaukee vyhráli pátý zápas série 1. kola play off NBA proti Chicagu doma 116:100, sérii ovládli 4:1 a postoupili do druhého kola. V něm se utkají s Bostonem, který smetl Brooklyn 4:0. Do dalšího kola zamířilo také Golden State, jež na vlastní palubovce porazilo Denver 102:98 a sérii vyhrálo rovněž 4:1.

Bucks v pátém duelu vedli až o 29 bodů, naopak prohrávali pouze v úvodu, a to o pouhý bod. Už první část ovládli úřadující šampioni 34:18, po třetí pak vedli o pohodlných 23 bodů. Mimo to přeskákali Bulls 51:37, udrželi soupeře na střelbě 42 procent (29 procent z trojky) a ve vymezeném území ho přehráli jasně 54:30.

"Po druhém utkání, které jsme prohráli, jsme uviděli, s čím se tady potýkáme. Celý tým to poznal a věděl, co je třeba udělat. Soustředit se na detaily, být hladoví, pomáhat si v obraně. Tuto sérii jsme proto vyhráli jako tým," pochvaloval si lídr Milwaukee a také MVP loňského finále Janis Adetokunbo.

Právě řecká hvězda zakončila poslední klání série s 33 body a devíti doskoky, když obojí stihla za něco málo přes 30 minut na hřišti. Při absenci zraněného spoluhráče Khrise Middletona jí sekundoval Pat Connaughton s 20 body včetně šesti trojek. Bobby Portis v duelu zaznamenal 14 bodů a 17 doskoků.

Naopak Bulls, jimž kromě dlouhodobě zraněného Lonza Balla chyběli rovněž Alex Caruso, jenž byl po otřesu mozku, a Zach LaVine, který před zápasem vstoupil do preventivní karantény v souvislosti s covidem-19, vedli Patrick Williams s 23 body nebo Nikola Vučevič s 19 body či 16 doskočenými míči.

Další lídři Coby White a hlavně DeMar DeRozan zůstali na 17, respektive 11 bodech a sedmi finálních přihrávkách. "Bylo to naše první představení v play off, spousta kluků ještě před ním ani netušila, co vlastně vyřazovací boje obnášejí. Můžeme si ze série odnést dost věcí do budoucna," řekl DeRozan.

Do druhého kola postupil také tým Golden State, který stejným poměrem přehrál Denver. Poslední pátý duel série vyhráli domácí v San Franciscu 102:98. Byť Warriors po třetí čtvrtině prohrávali o osm bodů, závěrečnou část ovládli 32:20. V utkání povolili soupeři trefit pouhých šest trojek z 29 pokusů.

Ještě necelé dvě a půl minuty před koncem byl stav 90:90, pak nicméně zazářil Stephen Curry, jenž si na rozhodující momenty schoval osm bodů, z toho polovinu šestek. Celkem Curry nasázel 30 bodů včetně pěti trojek, přidal pět doskoků i pět asistencí. Klay Thompson a Gary Payton II nastříleli po 15 bodech.

Nuggets nepomohla ani velká převaha na doskoku 50:37, z toho 14:6 pod košem soupeře, ani další heroický výkon Nikoly Jokiče. Lídr poražených nastřádal 30 bodů, poté co proměnil 12 ze 18 střel, 19 doskočených míčů a osm finálních pasů. Proti těsné obraně Warriors si nicméně připsal i šest ztrát.

Devatenáct bodů zaznamenal rezervní pivot DeMarcus Cousins, 15 bodů přidal Aaron Gordon. Pro Denver, kterému celou sezonu scházeli klíčoví hráči Michael Porter Jr. a Jamal Murray, končí sezona. Warriors se utkají s vítězem série mezi Memphisem a Minnesotou, kde Grizzlies nyní vedou 3:2.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 5. zápas:

Milwaukee - Chicago 116:100, konečný stav série 4:1.

Západní konference - 5. zápas:

Golden State - Denver 102:98, konečný stav série 4:1.