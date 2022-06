Basketbalisté i se Satoranským finišují s přípravou na světovou kvalifikaci

Poděbrady (Nymbursko) - Bez výrazných zdravotních potíží i s opět zapojenou hvězdou Tomášem Satoranským finišují čeští basketbalisté s přípravou na červencové kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa v roce 2023. Tým trenéra Ronena Ginzburga vyzve v pátek v pardubické Enteria Aréně celek Bosny a Hercegoviny, o tři dny později se v Klaipedě utká s domácí Litvou. O konečné nominaci dvanácti hráčů rozhodne reprezentační kouč ve čtvrtek.

"Čeká nás důležité (kvalifikační) okno, ale nezáleží v něm jen na nás. Ve všech předcházejících oknech jsme nebyli v nejlepším složení, kdežto teď jsme na tom lépe. V první řadě ale musíme dělat naši práci a získat co nejvíce výher. Pokud vyhrajeme oba zápasy, věřím, že to bude v pohodě. Když vyhrajeme jeden, tak uvidíme. Každopádně ze sebe musíme vydat to nejlepší," řekl při dnešním setkání s novináři kouč Ginzburg.

Reprezentaci patří v čtyřčlenné kvalifikační skupině F poslední místo s bilancí jedné výhry a tří porážek. Pokud by ale basketbalisté porazili Bosnu a Hercegovinu o 14 a více bodů a Bulharsko by nezvítězilo nad Litvou, získali by již nyní jistotu postupového třetího místa.

"Myslím, že takhle o tom ale nikdo nepřemýšlí. Jdeme zápas od zápasu a první nás čeká Bosna. Našim hlavním cílem je ji porazit a necháme se překvapit, jakým skóre to bude. Pochopitelně ale budeme chtít vyhrát co největším rozdílem," uvedl pivot Martin Kříž.

Podle Ginzburga je tým zdravotně v pořádku. Naplno trénují i Jaromír Bohačík nebo David Jelínek, kteří v průběhu sezony laborovali se zraněními. "Potíže měl teď jen Martin Peterka, ale věřím, že to bude dobré," uvedl Ginzburg.

Společně s národním týmem se už připravuje i Satoranský. Basketbalista Washingtonu Wizards, který je spojovaný s možným odchodem do Barcelony, se mohl kvůli regulím NBA zapojit do společných tréninků až od pondělí. "Určitě nám hodně pomohl. Při tréninku posouvá všechny hráče dopředu a oni ho poslouchají. Je to velká výhoda, že je tu Saty s námi," podotkl Ginzburg.

Izraelský kouč s českým občanstvím zároveň věří, že v důležitém utkání s Bosnou a Hercegovinou pomohou jeho týmu v Pardubicích také fanoušci. Národní tým odehraje druhý letošní zápas v domácím prostředí a bude to pro něj i test před zářijovým mistrovstvím Evropy. V něm bude hostit jednu ze základních skupin Praha.

"Věřím, že nám diváci pomohou. Pokaždé, když hrajeme doma, je tu skvělá atmosféra. Jsem rád, že si zahrajeme znovu ve skvělé aréně v Pardubicích," dodal Ginzburg.