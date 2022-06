Basketbalisté Golden State mají sedmý titul v NBA, Curry je poprvé MVP finále

Boston (USA) - Basketbalisté Golden State se stali posedmé šampiony NBA. V šestém finálovém utkání na hřišti Bostonu zvítězili 103:90 a sérii ovládli 4:2. Hlavní hvězda Warriors Stephen Curry, který přispěl ke čtvrteční výhře 34 body včetně šesti trojek, byl poprvé vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série.

Golden State vyhrál NBA po čtyřech letech a počtvrté za posledních osm sezon. Na předchozích titulech v letech 2015, 2017 a 2018 se rovněž podíleli Curry, Klay Thompson, Draymond Green a Andre Iguodala.

"Jsem na nás hrozně pyšný. Na začátku sezony by si nikdo nepomyslel, že tu takhle budeme, kromě všech na tomhle hřišti," uvedl Curry, který byl s průměrem 27,4 bodu na zápas v play off tradičním tahounem týmu.

Warriors se dokázali vrátit na trůn po dvou sezonách, v nichž se potýkali se zraněními a ani se nedostali do play off. "Měli jsme k tomu hodně daleko. Padli jsme až na dno kvůli zraněními a museli ujít dlouhou cestu a odpracovat si to. Tohle se nedá brát jako samozřejmost, protože nikdy nevíte, kdy se sem vrátíte. Je to všechno součást naší povahy šampionů, tohle jsme budovali deset nebo jedenáct let," řekl čtyřiatřicetiletý Curry, jenž po závěrečné siréně padl na palubovku a neubránil se slzám.

Andrew Wiggins přispěl k poslední výhře 18 body, Jordan Poole 15 a Draymond Green zaznamenal 12 bodů a 12 doskoků. Klay Thompson nastřílel 12 bodů.

Pro Thompsona je další titul velkým zadostiučiněním. V roce 2019 ve finále proti Torontu si při nešťastném pádu poranil koleno a v podstatě dva roky nehrál. "Všechno se mi vrátilo. Prožil jsem těžké období, prolil spoustu slz. Věděl jsem, že vždycky bude možnost vyhrát, ale prožít to ve skutečnosti je opravdu jedinečné," řekl po zápase. V play off nastoupil do všech 21 utkání a průměrně si připisoval 19,4 bodu.

Čtvrtý titul s Golden State získal také trenér Steve Kerr, který v NBA pětkrát triumfoval už jako hráč. Je šestým koučem, který kdy vybojoval alespoň čtyři tituly, po Philu Jacksonovi, Redu Auerbachovi, Johnu Kundlovi, Greggu Popovichovi a Patu Rileym.

Bostonu, který usiloval o rekordní 18. triumf v zámořské lize, nepomohlo odvrátit konec série ani 34 bodů Jaylena Browna. Zkušený Al Horford zaznamenal 19 bodů a 14 doskoků. Opět se příliš nedařilo hvězdnému Jaysonu Tatumovi, který nasbíral 13 bodů, ale proměnil jen šest z 18 střel z pole.

Celtics čekají na titul od roku 2008. "Budoucnost je slibná, pouze začínáme," uvedl kouč Ime Udoka, jehož tým do finále došel poté, co ještě v lednu okupoval ve Východní konferenci až 11. příčku.

Warriors si šli ve za vítězstvím v bostonské hale TD Garden od začátku. Byť prohrávali o 12 bodů, první čtvrtinu nakonec vyhráli o pět, poločas o 15 a vedli až o 22 bodů. Celtics v poslední části ukázali srdce a snížili na rozdíl osmi bodů, na víc už však nenašli síly.

"Bude to samozřejmě pořádně bolet a část té tíhy pravděpodobně nikdy nezmizí. Musíme to ale využít správným způsobem," řekl Horford. "Musím ocenit hlavně fanoušky Celtics, kteří nás podporovali celý rok a neuvěřitelně i celé play off. Posouvali nás svou energií vpřed a já jsem za ně moc vděčný,“ dodal šestatřicetiletý hráč, který byl ve finále poprvé.

Celtics hráli 22. finále a neuspěli teprve popáté.

Výsledek finále play off NBA - 6. zápas:

Boston - Golden State 90:103 (22:27, 39:54, 66:76)

Nejvíce bodů: Brown 34, Horford 19, Tatum 13, R. Williams 10 - Curry 34, Wiggins 18, Poole 15, Green a Thompson po 12. Konečný stav série: 2:4.