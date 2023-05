Basketbalisté Děčína a Opavy rozehrají finálovou sérii ligového play off

Děčín - V Děčíně dnes zápasem domácích basketbalistů proti Opavě začne finálová série české ligy, která pozná po devatenácti letech nového šampiona. Severočeši útočí po zisku domácího poháru na double a první titul v historii. Opava, jež v semifinále vyřadila dosavadního hegemona Nymburk, může vybojovat pátý titul a první od roku 2003. Série se hraje na tři vítězné zápasy.

Třetí celek po nadstavbové části soutěže Děčín se dostal do finále popáté a poprvé od roku 2019. Dosud pokaždé v něm nestačil na Nymburk. Opava si zahraje sérii o titul podesáté a potřetí za sebou. "Finále s Děčínem bude řežba. Myslím, že to ale bude férový boj dlouhodobých finalistů. Děčín dříve dlouhodobě vyzýval Nymburk a pak jsme to byli zase my. Teď si to rozdáme na férovku," řekl novinářům opavský trenér Petr Czudek.

Úřadující vicemistři z Opavy vyřadili v semifinále osmnáctinásobného šampiona Nymburk 4:3 na zápasy. Rozhodující duel vyhráli na hřišti soupeře 81:66. Děčín se dostal do finále také po sedmizápasové sérii, v níž zdolal Pardubice. Svěřenci kouče Tomáše Grepla porazili ještě ve čtvrtfinále Ostravu 4:1, Opava absolvovala vedle čtvrtfinále s Brnem (4:2) také předkolo s pražskou Slavií (2:1).

"Když Opava porazila doma Nymburk o třicet a vyšlo jí, na co sáhla, bylo to neuvěřitelné. Bude to s ní náročné, bude mít doma narvanou halu, tři tisíce lidí. Víme, že se tam hraje těžko," uvedl na webu soutěže děčínský střelec Tomáš Pomikálek. "Pro nás tak bude ohromná výhoda, že máme v sérii víc domácích zápasů a začátek ve své hale. Za celou sezonu včetně play off jsme doma prohráli třikrát a na domácí půdě podáváme lepší výkony," doplnil.

Oba soupeři mají ze vzájemných zápasů v této sezoně bilanci dvou výher a dvou porážek. Pokaždé uspěli v domácím prostředí a o podporu fanoušků se budou opírat i nyní. "Můžeme si říct, že letos vyhraje někdo jiný než Nymburk a také to, že se do finále dostaly dva týmy, které mají největší fanouškovskou podporu. To je bezesporu. Bude to divácky velmi atraktivní finále," řekl Czudek.

Opavu táhne kapitán a bývalý reprezentant Jakub Šiřina. Pětatřicetiletý rozehrávač má v play off průměr 15,8 bodu a 4,5 asistence. V široké rotaci se daří také Jakubu Mokráňovi, Radovanu Kouřilovi nebo Jakubu Slavíkovi. Slezané se často opírají o střelbu za tři body.

Hlavními hvězdami Děčína jsou Američané Ty Nichols a Anthony Walton. Šestadvacetiletý Nichols je s průměrem 18,8 bodu druhým nejproduktivnějším hráčem ligy, o šest let starší Walton vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče tohoto ročníku. Daří se také Matěji Svobodovi, jenž střílí průměrně 16 bodů na utkání.

"A to, že teď můžeme získat double? Na to se můžete zeptat kohokoli v Děčíně. Všichni si to hrozně přejou. Je to prostě sen. Ta cesta bude ještě těžká, ale lidi nás k tomu poženou, protože tím žije úplně každý," uvedl Pomikálek.