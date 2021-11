Basketbalisté budou v úvodu kvalifikace o MS postrádat Hrubana a Kříže

Poděbrady (Nymbursko) - Českým basketbalistům budou v úvodních kvalifikačních zápasech o postup na mistrovství světa 2023 proti Bosně a Hercegovině a Litvě chybět zraněný kapitán Vojtěch Hruban a pivot Martin Kříž. Obě opory reprezentačního týmu a Nymburka vypadly ze čtrnáctičlenné nominace trenéra Ronena Ginzburga a jejich místo zaujmou David Pekárek z Pardubic a Ondřej Husták z Brna. Kapitánem bude opavský rozehrávač Jakub Šiřina.

"Je to velká škoda. Kdyby tu byl Vojta s námi, tak bychom s ním, Davidem Jelínkem či Tomášem Kyzlinkem měli na perimetru velkou sílu. Nedá se ale nic dělat. Martin Kříž pořád není zcela zdráv a byl by to velký hazard ho pouštět do takto velkých zápasů. Jsem si jistý, že i on se ale časem vrátí v plné síle," řekl novinářům asistent trenéra Petr Czudek.

Dvaatřicetiletý Hruban vynechal kvůli operaci Achillovy šlachy už letní olympijskou kvalifikaci a následné hry v Tokiu. Nyní se potýká ze zraněním ramene, které utrpěl během zápasu v Lize mistrů s PAOK Soluň. Jeho klubový spoluhráč Kříž se dál zotavuje z dlouhodobého zranění kolena.

"Kvalifikační okna závisí nejen na tom, které hráče máte k dispozici z klubů, ale také na zdravotním stavu. Nemáme sice tolik hráčů a musíme improvizovat, ale i tak hledáme nejlepší řešení, abychom sestavili tým, který by postoupil na mistrovství světa," uvedl Czudek.

V roli kapitána za zraněného Hrubana zaskočí čtyřiatřicetiletý Šiřina. "Tím, že má Vojta opět nějaké problémy, které ho nepustí, zbyla ta role na mě. Je to pro mě pocta, ale nezveličoval bych to. Věřím, že to tentokrát bude lepší než dříve, kdy jsme pod mým vedením dvakrát prohráli," připomněl opavský rozehrávač loňské nevydařené zápasy v kvalifikaci o ME 2022 s Dánskem a Belgií.

Národní tým se musí vypořádat i s absencí Tomáše Satoranského a Víta Krejčího, kteří hrají v NBA, nebo Jana Veselého, jenž je oporou Fenerbahce Istanbul v Eurolize. Vedle nich chybí také Blake Schilb nebo dvojice pivotů Ondřej Balvín a Patrik Auda, které nepustí z japonských klubů koronavirová opatření v zemi.

"Těžko hodnotit, jak se to promítne na celkové síle. Jsem si však jistý, že každý hráč, který je v národním týmu, má svou kvalitu a je potřeba to přetavit na hřišti. Je to rovněž šance pro ostatní. Stále nás bude cestovat čtrnáct hráčů a uvidíme, jak to trenéři v zápase namixují," řekl Šiřina.

Národní tým čeká ve skupině F nejprve 26. listopadu duel na hřišti Bosny a Hercegoviny, o tři dny později přivítá v Opavě výběr Litvy. Zbylým soupeřem v úvodní skupině, z níž postoupí do další fáze nejlepší tři celky, bude Bulharsko.