Basketbalisté budou od úterka bojovat čtyři o zbylá místa na OH v Tokiu

Praha - V úterý začne na čtyřech kvalifikačních turnajích basketbalistů boj o čtyři zbylá místa na olympijském hrách v Tokiu a v kanadské Victorii budou ve hře také čeští reprezentanti. Dalšími dějišti jsou Split, Kaunas a Bělehrad. V každém městě mělo o účast pod pěti kruhy bojovat šest týmů, v srbské metropoli ale nakonec budou chybět Senegalci kvůli výskytu koronaviru v týmu. Do Tokia projdou pouze vítězové jednotlivých turnajů.

Účast v Tokiu si vedle pořádajícího Japonska už zajistily podle umístění na mistrovství světa v Číně v roce 2019 dvě nejlepší země z Ameriky (Argentina a obhájci triumfu z posledních tří olympiád USA) i z Evropy (Francie a Španělsko) a po jednom z Afriky (Nigérie), Asie (Írán) a Oceánie (Austrálie).

V každém kvalifikačním turnaji je šestice účastníků rozdělena do dvou základních skupin, z nichž vždy dva postoupí do play off. K postupu do Tokia je třeba zvládnout semifinále i finále.

Češi budou bojovat o první účast na olympijských hrách od roku 1980 ještě z dob Československa a ve Victorii je čeká ve skupině B ve čtvrtek od 4:35 SELČ nejdříve duel s Tureckem, které má v kádru hráče NBA Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Utahu, Furkana Korkmaze z Philadephie a Ömera Faruka Yurtsevena z Miami. O den později ve stejném čase nastoupí český tým proti Uruguayi. Jejich sokové se spolu utkají už ve středu.

Ve skupině A se představí domácí Kanada, Řecko a Čína. V kanadském kádru je mezi dvanáctkou nominovaných osm hráčů z NBA - Mychal Mulder s Andrewem Wigginsem z Golden State, Nickeil Alexander-Walker z New Orleans, RJ Barrett z New Yorku, Luguentz Dort z Oklahomy, Cory Joseph z Detroitu, Trey Lyles ze San Antonia a Dwight Powell z Dallasu. Řekové mají stejně jako Češi, v jejichž kádru je Tomáš Satoranský z Chicaga, jediného zástupce z nejlepší ligy světa - Kostase Adetokunba z Los Angeles Lakers.

Obhájci stříbra z minulé olympiády z roku 2016 v Riu de Janeiro Srbové nastoupí doma v Bělehradu ve skupině s Dominikánskou republikou a Filipínami a v play off mohou narazit jen na Itálii a Portoriko. Třetí účastník základní skupiny Senegal totiž o naději na olympijskou účast přišel v předstihu, protože výprava kvůli koronaviru nemohla odcestovat do Srbska.

Nákaza se v africkém týmu objevila v minulém týdnu, kdy kvůli tomu bylo zrušeno jeho přípravné utkání v Německu. Světová federace FIBA uvedla, že společně s německým svazem usilovala o to, aby Senegalcům bylo umožněno odcestovat na kvalifikační turnaj, podle agentury SID ale byly proti zdravotní úřady. Zápasy Senegalu proto budou zkontumovány ve prospěch soupeřů.

Ve Splitu má domácí Chorvatsko za soupeře Brazílii a Tunisko, ve druhé skupině se představí Německo, Rusko a Mexiko. V Kaunasu bude bojovat Litva s Koreou a Venezuelou a ucházet se tam budou o cestu do Tokia také Polsko, Slovinsko a Angola.

Olympijský turnaj se bude hrát od 25. července do 7. srpna a postupující z Victorie se může těšit ve skupině A na souboje s USA, Francií a Íránem. Úspěšné celky ze Splitu a Bělehradu se utkají v "béčku" s Austrálií a Nigérií a vítěz turnaje v Kaunasu bude hrát s Argentinou, Japonskem a obhájcem bronzu Španělskem.