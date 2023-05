Basketbalisté Bostonu semifinále NBA neotočili, o titul si zahraje Miami

Sedmý zápas finále Východní konference play off NBA Boston - Miami, 29. května 2023. Zleva Jimmy Butler z Miami a Robert Williams III z Bostonu.

New York - Basketbalisté Miami zvítězili v sedmém finálovém duelu Východní konference NBA v Bostonu 103:84 a zahrají si o titul s Denverem. Celtics se tak nepodařilo dokonat obrat ze stavu 0:3 na zápasy a nadále tak platí, že to dosud v play off elitní zámořské ligy žádný klub nedokázal.

Lídry vítězů v rozhodujícím utkání byli Jimmy Butler s 28 body a sedmi doskoky a Caleb Martin s 26 body a 10 doskoky. Miami oplatilo Bostonu loňské vyřazení ve stejné fázi a postoupilo do druhého finále během posledních čtyř let. "Drželi jsme při sobě jako tým. Jsme šťastní, ale ne spokojení. Ještě nás čeká jedna série," řekl Butler.

Lídrem Heat byl kromě Martina a Butlera, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem konferenčního finále, také Bam Adebayo s 12 body, 10 doskoky a sedmi finálními pasy. Po 10 bodech přidali rovněž střelci Vincet Gabe a Duncan Robinson.

"Někdy musíte trpět pro věci, které opravdu chcete,“ řekl trenér Erik Spoelstra, který začínal v roce 1995 jako videokouč Heat. Nyní ho čeká z pozice šéfa lavičky šesté finále NBA. "Ukázali jsme odvahu v momentech, kdy jsme byli zklamaní, velkou vytrvalost a taky kolektivního ducha," chválil svůj celek, jenž se v rozhodující chvíli oklepal z tří porážek za sebou.

Zklamaný domácí tým táhli s 19 body a osmi doskočenými míči Jaylen Brown, jenž trefil jen osm z 23 střel včetně jediné z devíti trojek, a Derrick White s 18 body. Hvězdný Jayson Tatum si při první akci zápasu zvrtl kotník, přesto zakončil duel se 14 body či 11 doskoky.

"Tohle se vůbec nepovedlo. Zklamali jsme sebe i celé město. Navzdory všem okolnostem jsme se letos dostali do bodu, kdy jsme měli velkou příležitost, a tu jsme nevyužili," mrzelo Browna, že nezopakuje loňské finále.

Vyvrcholení sezony začne ve čtvrtek v Denveru, jenž bude usilovat o první titul v historii. Miami je trojnásobným šampionem, poslední dvě finále ale prohrálo.

Finále Východní konference play off NBA - 7. zápas: Boston - Miami 84:103, konečný stav série 3:4.