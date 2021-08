Basketbalisté Bohačík, Schilb a Šiřina byli před OH pozitivní na koronavirus

Praha - Čeští basketbalisté Jaromír Bohačík, Blake Schilb a Jakub Šiřina měli olympijskými hrami v Tokiu pozitivní test na koronavirus. Přestože všichni tři hráči následně odletěli do Japonska zdravotně v pořádku, Schilbovi vyšla po úvodním duelu základní skupiny s Íránem opět "zbytková pozitivita" a celý národní tým musel na jeden a půl dne do karantény. Po následném negativním Schilbově testu se však národní celek opět zapojil do tréninku a i s rodilým Američanem turnaj dohrál. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci reprezentační manažer Michal Šob.

"Nechceme nic tajit, a proto to i nyní říkáme. Důvod, proč to ale zveřejňujeme až teď byl, že jsme se v té době chtěli soustředit na zápasy a zároveň si také nedělat nějaké alibi,“ uvedl Šob.

Potíže národního týmu začaly už po návratu z úspěšné olympijské kvalifikace v Kanadě, kdy se pozitivita objevila u některých hráčů a členů realizačního týmu. Tým při prvním záchytu začal jednat a spolupracovat s hygienou a Českým olympijským výborem. "Mám souhlas všech tří hráčů, že je mohu jmenovat. Byli to Blake Schilb, Jaromír Bohačík a Jakub Šiřina," uvedl Šob. Podle něj se mohli nakazit v zápase proti Uruguayi, v jehož týmu se objevily také pozitivní případy a někteří jeho členové museli do izolace už v Kanadě.

Reprezentační výběr při finální přípravě v Praze podstoupil řadu dalších testů a trenér Ronen Ginzburg povolal dodatečně čtveřici záložních hráčů, mezi nimiž byl nakonec i vybraný David Jelínek, jenž nahradil Patricka Samouru.

"To byl důvod, proč jsme odlétali do Tokia na více částí. První část, která nebyla pozitivní, letěla 19. července. Zbytek odlétal v drobných skupinkách a až poté, co se všichni z nich uzdravili. Hygiena prováděla striktní kontrolu a do Tokia neodletěl nikdo, kdo by neměl povolení od ČBF, ČOV a hygieny," ujistil Šob.

Přestože při příletu do Tokia byli všichni hráči zdravotně v pořádku, další komplikace nastaly po vítězném utkání s Íránem (84:78), kdy vyšel pozitivní antigenní test znovu u Schilba. "Celý tým tak šel do karantény jako blízký kontakt. Informovali jsme s ČOV a hygienu. Karanténa trvala jeden a půl dne, kdy hráči byli zavření na svých pokojích a nemohli trénovat," uvedl Šob, podle nějž si reprezentanti objednávali jídlo po internetu a realizační tým ČOV jim ho nosil k pokojům.

"Měli jsme však stoprocentní jistotu, že Blake odlétal stejně jako zbytek týmu v pořádku a neinfekční. Jen před tímto antigenem měl za sebou sedm negativních testů. I Bohačík, který s ním byl na pokoji, byl negativní stejně jako zbytek týmu,“ vyprávěl Šob.

Poté co Schilbovi vyšel následně pozitivní i test PCR, odjel do speciálního hotelu do izolace a k druhému testu. Tým mezitím po přetestování a jednání s japonskými orgány dostal možnost po dni a půl trénovat, avšak se musel do haly dopravit sám. "(Šéf české olympijské mise) Martin Doktor a jeho tým nás proto individuálně dopravili auty a v průběhu tréninku jsme dostali informaci, že druhý Blakeův PCR test už byl negativní. Blake tak byl na pokoji v olympijské vesnici zpět ještě dřív, než jsme se my vrátili z tréninku," vyprávěl Šob.

Důvod, proč americkému rodákovi, který má již od roku 2015 český pas, vyšly výsledky zprvu pozitivně, byl pravděpodobně způsoben předchozí infekcí a následnou herní zátěží. "Po prodělané nemoci a hře s Iránem se objevily zbytky viru, které tělo vykazovalo jako pozitivitu. Nicméně již nebyl ohrožením pro ostatní a nebyl infekční," uvedl Šob.

To následně uznali i Japonci, kteří mu již dovolili hrát i v duelu proti Francii. Češi v něm prohráli 79:99 a sám trenér Ginzburg po duelu naznačil, že tým neměl ideální podmínky pro přípravu. Vedle toho, že přišel o dva předzápasové tréninky a videoporadu, se pak musel potýkat i se zraněním kapitána Tomáše Satoranského.

"Nebylo to pro kluky psychicky ani fyzicky jednoduché, ale semkli se, vzali to jako výzvu a utkání s Francií zvládli se zvednutou hlavou," dodal Šob. Češi pak přesto do čtvrtfinále po další prohře s USA 84:119 kvůli horšímu skóre neprošli a skončili při svém návratu pod pěti kruhy po 41 letech devátí.