Basketbalisté Atlanty ubránili Adetokunba, přesto s Milwaukee prohráli

Atlanta - Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA doma s Milwaukee 105:114, přestože dokázali ubránit Janise Adetokunba. Hvězdný Řek zaznamenal pouhých sedm bodů, což pro držitele dvou ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže znamenalo nejhorší střelecký výkon za posledních sedm let, Dokázali ho ale zastoupit spoluhráči. V dresu Atlanty sledoval zápas jen z lavičky český reprezentant Vít Krejčí. Z výhry se raduje i nejlepší tým soutěže Boston, který doma porazil New Orleans 125:114 i díky 41 bodům Jaylena Browna.

Adetokunbo se přes důslednou obranu dostal za 35 minut hry jen k deseti střelám, proměnil tři a k tomu jediný trestný hod ze čtyř. Od ledna 2016 měl v zápase méně bodů jen před dvěma roky, když se zranil už v první minutě a musel ze zápasu odstoupit. Jinak téměř pokaždé nastřílel dvouciferný počet bodů. Teď už podruhé z posledních tří zápasů zaváhal, minulý týden dal proti Charlotte jen devět bodů.

Tehdy z toho byla porážka, tentokrát alespoň pomohl spoluhráčům k výhře 18 doskoky a 10 asistencemi. Jrue Holiday zaznamenal 27 bodů, Brook Lopez 20. Za Atlantu byl nejlepším střelcem Bogdan Bogdanovič s 22 body.

Hawks kvůli nemoci postrádali svoji hlavní hvězdu Trae Younga i pivota Clinta Capelu. Brzy prohrávali o 24 bodů, ale dokázali se vrátit do zápasu a otočit na 103:101. Jenže v posledních třech minutách už dali jen dva body z trestných hodů a Lopez trojkou a Holiday dalšími šesti body zápas rozhodli ve prospěch Bucks.

"Hráči si zaslouží uznání. Hodně jsme vedli, pak se Atlanta skvěle vrátila do zápasu, ale moje hráče to nepoložilo a dokázali zápas vyhrát. Toho si vážím," řekl trenér Milwaukee Mike Budenzolzer. "Janis dnes sice neskóroval, ale nahradil to jinak. Pracoval pro tým a věřil spoluhráčům. Možná to byl jeho nejlepší zápas z těch, ve kterých nedal moc bodů," dodal kouč Bucks.

Boston se mohl proti New Orleans spolehnout na osvědčené duo. Brown si vylepšil sezonní maximum, Jayson Tatum přidal 31 bodů. Podesáté v kariéře společně dali v zápase alespoň 70 bodů. "Nebylo to od nás nic tak extra. Věřím, že v budoucnu od nás uvidíte ještě lepší výkony," řekl skromně Brown. Pelicans nepomohlo ani 38 bodů CJ McColluma.

Uspěly i oba nejlepší týmy Západní konference. Denver vyhrál doma 126:97 nad Phoenixem. Nikola Jokič zaznamenal 21 bodů, 18 doskoků a 9 asistencí a těsně mu unikl triple double. Suns do zápasu nastoupili bez většiny opor a jen s deseti hráči.

Memphis zvítězil 135:129 nad San Antoniem a připsal si už osmou výhru za sebou. Spurs v závěru málem smazali až devatenáctibodové vedení soupeře, ale Grizzlies měli Ja Moranta, který se vrátil po dvouzápasové pauze a dal 38 bodů včetně rozhodujícího koše 24 sekund před koncem, který sebral hostům naději.

Washington zvítězil doma nad Chicagem 100:97 trojkou Kylea Kuzmy šest sekund před koncem. Kuzma byl s 21 body nejlepším střelcem týmu, za Bulls dal 38 bodů Zach LaVine.

Výsledky NBA

Atlanta - Milwaukee 105:114, Boston - New Orleans 125:114, Denver - Phoenix 126:97, Detroit - Minnesota 135:118, Memphis - San Antonio 135:129, New York - Indiana 119:113, Sacramento - Houston 135:115, Washington - Chicago 100:97. Tabulka: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 42 30 12 71,4 2. Brooklyn 40 27 13 67,5 3. Philadelphia 40 25 15 62,5 4. New York 42 23 19 54,8 5. Toronto 41 18 23 43,9 Centrální divize: 1. Milwaukee 41 27 14 65,9 2. Cleveland 42 26 16 61,9 3. Indiana 42 23 19 54,8 4. Chicago 42 19 23 45,2 5. Detroit 45 12 33 26,7 Jihovýchodní divize: 1. Miami 42 22 20 52,4 2. Atlanta 41 19 22 46,3 3. Washington 42 18 24 42,9 4. Orlando 42 16 26 38,1 5. Charlotte 42 11 31 26,2 Západní konference: Jihozápadní divize: 1. Memphis 41 28 13 68,3 2. New Orleans 42 25 17 59,5 3. Dallas 42 23 19 54,8 4. San Antonio 42 13 29 31,0 5. Houston 41 10 31 24,4 Severozápadní divize: 1. Denver 41 28 13 68,3 2. Utah 44 21 23 47,7 3. Minnesota 42 20 22 47,6 4. Portland 40 19 21 47,5 5. Oklahoma City 41 18 23 43,9 Pacifická divize: 1. Sacramento 40 22 18 55,0 2. LA Clippers 43 22 21 51,2 3. Phoenix 43 21 22 48,8 4. Golden State 41 20 21 48,8 5. LA Lakers 41 19 22 46,3