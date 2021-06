Basketbalisté Atlanty postoupili přes New York, dál jdou i Philadelphia a Utah

Basketbalista Atlanty Trae Young (vpředu) a Reggie Bullock z New York Knicks v utkání play off NBA.

New York - Basketbalisté Atlanty zvládli pátý zápas v newyorské Madison Square Garden a po výhře 103:89 nad Knicks postoupili do druhého kola play off NBA. Za vítězstvím je táhl s 36 body a devíti asistencemi Trae Young. Dál jdou i Philadelphia a Utah. Dallas vyhrál v Los Angeles nad Clippers 105:100 a v sérii vede 3:2.

Atlanta se v zápase dostala do vedení až o 19 bodů a udržela domácí na 38 procentech úspěšnosti střelby z pole. Kromě Younga se 15 body blýskl De’Andre Hunter a 14 bodů a 15 doskoků přidal pivot Clint Capela. Atlanta protočila jen devět hráčů, z toho Louis Williams a Onyeka Okongwu neodehráli ani sedm minut.

Knicks hráli první play off od roku 2013, kdy vypadli ve druhém kole. Nestačil jim zlepšený výkon Juliuse Randlea, jenž si připsal 23 bodů a 13 doskočených míčů. Oceněný hráč s největším zlepšením oproti minulému ročníku má za sebou nevydařenou sérii, v níž trefil pouze 28 z 94 střel.

"Je pro mě těžké teď zpracovat, jak se věci vyvinuly a jak série skončila. Vrátíme se,“ řekl Randle novinářům.

Atlanta se ve druhém kole vyřazovacích bojů střetne s favorizovanou Philadelphií, která v pátém duelu přehrála Washington 129:112 i bez Joela Embiida. Ten se v minulém utkání zranil a pouze z lavičky sledoval, jak Sixers táhne za postupem svým kariérním maximem v play off 30 body Seth Curry.

Třetí triple double v play off v kariéře si připsal Ben Simmons, jenž nasbíral 19 bodů, 10 doskoků a 11 finálních přihrávek. Tobias Harris přidal 28 bodů, devět doskočených míčů, šest asistencí a rovněž tři získané míče. Wizards nestačilo ani 32 bodů Bradleyho Beala či 24 bodů, 10 asistencí a osm doskoků Russella Westbrooka. "Nikdo od nás nečekal, že budeme hrát pět zápasů v play off. Já věřil, že bychom jich mohli zvládnout sedm,“ řekl Beal.

Do druhého kola se po třech letech podívá také nasazená jednička Západní konference Utah, který v pátém duelu zdolal Memphis 126:110. Sérii ovládl 4:1 a vyzve lepšího z dvojice Clippers - Dallas. K postupové výhře Jazz dovedl Donovan Mitchell s 30 body a 10 asistencemi. Utah vedl až o 35 bodů, ani jednou neprohrával a hosty přeskákal 51:39.

Krok od postupu je Dallas, jenž na palubovce Clippers potvrdil trend série, v níž dosud vyhrávaly pouze hostující celky. Zazářil Luka Dončič s 42 body, 14 asistencemi a osmi doskoky, 20 bodů a osm doskočených míčů nastřádal Tim Hardaway Jr. Mavericks ve čtvrté části vedli až o 10 bodů, celkem v utkání až o 16, Clippers se však v poslední minutě dostali na dostřel jednoho bodu. Na víc už však nestačili. Střelecky táhl tým Paul George s 23 body, po 20 bodech přidali Kawhi Leonard a Reggie Jackson, jenž proměnil šest trojek z 12 pokusů.

Play off NBA - 1. kolo: Východní konference - 5. zápasy: Philadelphia - Washington 129:112 (konečný stav série 4:1), New York - Atlanta 89:103 (konečný stav série 1:4). Západní konference - 5. zápasy: Utah - Memphis 126:110 (konečný stav série 4:1), Clippers - Dallas 100:105 (stav série 2:3).