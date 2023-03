Baseballisté si v Japonsku užili popularitu, teď chtějí medaili z ME

Praha - Čeští baseballisté označili premiérovou účast na prestižním World Baseball Classic za zážitek na celý život. Tým trenéra Pavla Chadima si na turnaji považovaném za neoficiální mistrovství světa získal respekt a díky čtvrtému místu ve skupině B si zajistil účast i za další tři roky. Reprezentanti po dnešním příletu z Japonska novinářům řekli, že jejich dalším cílem je zisk historické medaile na letošním mistrovství Evropy v Česku.

"Určitě nás to požene dál. Když jsme prohráli poslední duel s Austrálií, většina hráčů byla smutná, protože jsme byli blízko postupu do čtvrtfinále. Je to ale pro nás motivace za další tři roky," uvedl vnitřní polař Filip Smola. "Poznali jsme, že s těmi soupeři na hřiště patříme. Je jen na nás, jak se k tomu nyní postavíme a zamakáme, aby to příště nebylo jen o tom, že si toho dokážeme vážit, ale že se umíme i zlepšit a dovedeme hrát kvalitnější a vyrovnanější zápasy," doplnil Smola.

Baseballisté vstoupili do turnaje vítězstvím nad Čínou 8:5 a poté předvedli sympatická vystoupení s favorizovaným Japonskem (2:10), Jižní Koreou (3:7) a Austrálií (3:8). Přestože čelili řadě hvězd z profesionálních soutěží, vysloužili si uznání.

"Před turnajem bylo hodně názorů v Česku a zahraničí, že na ten turnaj úplně nepatříme. Že jsme jen banda kluků, co to pinká pro radost. Myslím, že jsme ale ukázali, jakou vášeň pro ten sport máme, a jak jsme hezky hráli, že na ten turnaj patříme," líčil Smola.

Podle něj si to uvědomili i japonští fanoušci, kteří na stadionu Tokyo Dome fandili Česku i v dalších zápasech proti Jižní Koreji nebo Austrálii. "Pak se s námi na ulici a letišti fotili a poznávali nás. Potkali jsme také jednoho pána ze Švédska, který nám děkoval za to, co jsme udělali pro celý evropský baseball," podotkl Smola.

Podpory fanoušků a popularity si čeští hráči vážili o to víc, že vedle baseballu mají také svá zaměstnání. "Tím, jak se tím neživíme, máme větší nadhled a vážíme si šance na turnaji být. Vážíme si toho, že na nás fanoušci mávají a píší nám na sociálních sítích. Je to neuvěřitelné. Před dvěma týdny mě nenapadlo, že se něco takového bude dít," řekl Smola.

Podobné pocity měl i jeho spoluhráč William Escala. Syn kubánského otce a české matky tým posílil tým coby jeden z naturalizovaných Američanů. "Bylo to neuvěřitelné. To, že jsem dostal šanci tam hrát a bojovat s nejlepšími hráči na světě, je něco, co si budu pamatovat celý život. Jsem za to vděčný," vyprávěl Escala.

Zatímco Escala se po konci základní části dočkal omluvy od Japonce Rokiho Sasakiho, který jej nechtěně trefil nadhozem do nohy, Smola si přivezl fotografii s další domácí hvězdou Šoheiem Ohtanim. S ním měl společné číslo 16.

"Udělal si na nás čas a podepsal nám pár věcí. Vyfotil se s námi a byl to krásný zážitek. Nechal jsem si podepsat míček, ale ten jsem dal spoluhráči, protože na sbírání takových věcí moc nejsem. Za tu fotku jsem ale rád," řekl Smola, který má po skončení turnaje od Japonců přislíbený Ohtaniho podepsaný dres.

Reprezentanti věří, že účast na WBC pomůže i k rozvoji domácího baseballu. Během turnaje dostali z Česka spoustu podpůrných vzkazů "Přišlo mi to vtipný. Nikdy jsem si nedokázal představit, že by to mohlo tolik lidí zajímat. Pro náš sport je to nádherné, a pokud se tím dokáže zviditelnit, je to jen dobře," mínil Smola.

Dalším cílem českých baseballistů je nyní mistrovství Evropy, které se koná na podzim v Česku. Právě během něj by výběr trenéra Chadima chtěl využít nově získané zkušenosti. "Já v to doufám. Je to pro nás velká motivace. Teď se vrátíme do ligy a budeme všichni makat. Druhým letošním cílem je medaile z mistrovství Evropy," dodal Smola.