Baseballisté představili maskoty domácího ME, ambasadory jsou Železný a Erat

Reprezentační trenér Pavel Chadim pózuje s jedním z maskotů po tiskové konferenci ke 100 dnům do mistrovství Evropy v baseballu, které se uskuteční od 24. září do 1. října v ČR, 15. června 2023, Praha. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Sto dní před startem domácího mistrovství Evropy představili zástupci českého baseballu maskoty šampionátu, symbolizující základní herní dovednosti. Turnaj se bude hrát v pěti městech od 24. září do 1. října. Čeští reprezentanti na dnešní tiskové konferenci v Praze netajili ambice získat poprvé v historii medaile.

"Chtěli bychom splnit sen mnoha baseballových generací. Třicet let se pokoušíme a ťukáme na medailové dveře. Chtěli bychom nyní udělat všem baseballovým fanouškům radost," řekl trenér Pavel Chadim.

Turnaj se uskuteční v Praze, Brně, Ostravě, Třebíči a Blansku. Češi narazí v ostravské základní skupině na Rakousko (24. září), Řecko (25. září) a Španělsko (26. září). Případné čtvrtfinále sehrají 28. září. Podle předsedy České baseballové asociace Petra Ditricha je již většina zápasů českého týmu takřka vyprodána. K dispozici zbývá pár desítek lístků.

"Na to, že je sto dní do šampionátu, jsou přípravy ve vysoké fázi. Jsem přesvědčený, že stadiony nepoznáte. Chceme se zaměřit na zábavu pro diváky. Vybudujeme přístavné tribuny a to hlavně tam, kde bude hrát česká reprezentace a kde se bude mistrovství rozhodovat," uvedl Ditrich. Rád by využil i zájmu zahraničních fanoušků. "Máme připravené balíčky. Víme, že například Holanďané vypravují velkou skupinu," doplnil. Nejlevnější vstupenky vyjdou na 290 korun.

Vedle tří maskotů, kteří představují hlavní baseballové dovednosti nadhoz, odpal a chyt, má šampionát také tři ambasadory. Tím hlavním je trojnásobný olympijský šampion a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný, který v roce 1996 po hrách v Atlantě absolvoval zkoušku v místním klubu zámořské MLB Braves.

"Tihle kluci jsou výjimeční. Mají v sobě takový talent, že kdyby se narodili v Americe, tak by řada z nich hrála profesionální soutěž a vydělávali miliony dolarů," uvedl ve videonahrávce Železný o českých reprezentantech.

Dalším ambasadorem je bývalý hokejista Martin Erat a třetím bude reprezentační chytač Martin Červenka. "Na šampionátu chceme potvrdit své ambice. Evropa pro nás bude důležitá a věřím, že tam budeme útočit na medaile. Nebude to jednoduché, budou tam silní soupeři, ale uděláme maximum, abychom udělali úspěch," řekl Červenka

Češi mají za sebou premiérové vystoupení na březnovém turnaji World Baseball Classic, který je neoficiálním mistrovstvím světa. "Tam to bylo hodně intenzivní. Nyní nás čeká sobotní All Star Game a příští týden Pražský baseballový týden. Po dvou měsících extraligy a play off je poté na řadě poslední přípravný blok. Na rozdíl od minulosti s námi chtějí hrát i ti nejlepší soupeři, takže budeme mít tři zápasy v Rotterdamu s Nizozemskem a dva zápasy v Brně s Itálií," uvedl Chadim.