Baseballisté ČR vyzvou v základní skupině domácího ME Španělsko, Rakousko a Řecko

Praha - Čeští baseballisté narazí v základní skupině domácího mistrovství Evropy v roce 2023 na Španělsko, Rakousko a Řecko. Rozhodl o tom dnešní los v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Šampionát se uskuteční v pěti českých městech od 24. září do 1. října.

"Je to ošemetná skupina, která vypadá lehce, ale nemusí to tak být," řekl po losu novinářům trenér Pavel Chadim. "Černým koněm je Řecko. Je sice z nejslabšího koše, ale má v týmu plno Američanů. Francie, Maďarsko nebo Švýcarsko určitě nemá možnosti přivést si tolik Američanů jako Řecko. Toto utkání může být jedno z klíčových," doplnil reprezentační kouč.

Češi odehrají zápasy ve skupině A v Ostravě, do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší. O konečné umístění si národní tým zahraje na stadionu úřadujících domácích šampionů Draků Brno. Dalšími hostitelskými městy budou Praha, Třebíč a Blansko. Reprezentanti se pokusí získat první medaili v historii.

"Jak vidíme dnes na mistrovství světa v Kataru, ze čtyřčlenných skupin se těžko postupuje a bude se rozhodovat do posledního utkání. Budu spokojený, když postoupíme ze skupiny a pak se uvidí," doplnil Chadim.

Češi se s nejvýše nasazeným týmem skupiny Španělskem utkali naposledy letos v září v rozhodujícím boji kvalifikace o účast na World Baseball Classic (WBC). Po vítězství 3:1 se poprvé probojovali na prestižní turnaj do Japonska, kde vedle domácí reprezentace narazí v březnu na Austrálii, Jižní Koreu a Čínu.

"Se Španělskem jsme se letos potkali pětkrát a pro oba týmy to bude speciální. Určitě budou silní, ale jsem rád, že nemáme Nizozemsko. Holanďané jsou odskočení, takže celkově nejsem nespokojen," dodal Chadim.

V Česku se bude konat ME potřetí. Naposledy ho domácí spolupořádali před osmi lety s Německem, předtím to bylo v roce 2005. Na posledním ME 2021 byli čeští baseballisté pátí. Titul budou obhajovat Nizozemci. Turnaj se odehraje podruhé s šestnácti celky, Rusko bylo kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyloučeno.

Los ME baseballistů (24. září - 1. října 2023 v Česku):

Skupina A: Španělsko, Česko, Rakousko, Řecko.

Skupina B: Itálie, Velká Británie, Švédsko, Maďarsko.

Skupina C: Nizozemsko, Chorvatsko, Ukrajina, Francie.

Skupina D: Izrael, Belgie, Německo, Švýcarsko.