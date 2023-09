Baseballisté budou na ME proti Řecku usilovat o postup do čtvrtfinále

Ostrava - Čeští baseballisté dnes nastoupí na mistrovství Evropy v Ostravě ke druhému zápasu. Na hřišti Arrows změří od 17:30 síly s Řeckem a v případě úspěchu by si již mohli zajistit postup do čtvrtfinále. V úvodním nedělním duelu porazil tým trenéra Pavla Chadima ve skupině A Rakousko 9:0, Řekové podlehli Španělsku 1:14.

"Budeme zase favorit, ale rozhodně ne tak velký jako s Rakouskem. Jsou to mladí Američané, agresivní a zvyklí z amerických škol bojovat do poslední chvíle. Myslím, že to nebude takhle jednoduchý zápas," řekl Chadim po nedělní výhře.

Evropský šampionát se koná v Česku po devíti letech. Národní tým chce získat v domácím prostředí historicky první medaile. Dosud byli Češi nejlépe čtvrtí právě v roce 2014.