Praha - Devadesátiminutové sólové představení, jehož základem jsou básně nositele Nobelovy ceny Josifa Brodského, dnes v Praze uvedl tanečník, choreograf a herec Michail Baryšnikov. Inscenace ve Stavovském divadle zakončila druhý ročník festivalu Pražské křižovatky. Scénu při inscenaci lotyšského režiséra Alvise Hermanise zaplňovala jen kulisa malého letního domku, Baryšnikov chvílemi na Brodského verše tančil uvnitř něj, před ním pak na lavičce s minimálními rekvizitami sám některé verše svého životního přítele v ruštině recitoval. Sklidil dlouhý potlesk publika vstoje.

Inscenaci přivezlo Nové divadlo v Rize, umělecký šéf divadla Alvis Hermanis je nejen jejím režisérem, ale i autorem prvotního nápadu na ni. Baryšnikov se před 70 lety v Rize narodil ruským rodičům. Pro studium tance se rozhodl ve 12 letech. Hvězdnou kariéru započal v tehdejším Leningradě a v pouhých 18 letech získal smlouvu jako sólový tanečník v proslulém Kirovově baletu.

V roce 1974 při turné po Kanadě tam požádal o politický azyl. Usadil se v New Yorku, kde se stal hlavním tanečníkem v American Ballet Theatre (ABT). O čtyři roky později přešel do New York City Ballet, kde pracoval s Georgem Balanchinem a Jeromem Robbinsem. O další rok později se stal uměleckým ředitelem ABT, kde během následující dekády vychoval novou generaci tanečníků a choreografů.

Baryšnikov se prosadil také jako herec. Získal cenu Emmy a za výkon v psychologickém filmu Nový začátek byl nominován na Oscara. V roce 1985 účinkoval ve snímku Taylora Hackforda Bílé noci, kde hrál ruského emigranta, tanečníka Kolju. K tomuto filmu byl natočen i videoklip Say You, Say Me, který nazpíval Lionel Richie a získal za ni Oskara.

V říjnu 1996 věnoval dvě sólová představení v Praze bývalé první dámě Olze Havlové in memoriam. Do Prahy se pak vrátil v prosinci 1999 se svým souborem.

Festival Pražské křižovatky je věnován politickému a divadelnímu odkazu Václava Havla. Pořádá ho Národní divadlo a snaží se v jeho programu prezentovat jak zahraniční progresivní činohru, tak i další mezižánrové projekty. Součástí jsou debaty s tvůrci, přednášky a diskuse.