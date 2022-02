Bary v USA trestají Rusko - místo ruské vodky nabízejí ukrajinskou

New York - Některé bary a obchody s alkoholem v USA našly vlastní způsob, jak potrestat Rusko za invazi na Ukrajinu. Stahují ze své nabídky ruskou vodku a místo ní propagují ukrajinské značky, píše agentura AP.

"Včera ráno jsem se probudil a viděl jsem, že Rusko napadlo Ukrajinu. Člověk si říká, co může dělat," řekl majitel Bob's Baru v Michiganu Bob Quay. "USA obvykle zavádějí sankce. Pomyslel jsem si, že bych také zavedl sankce," dodal. Odstranil proto ze svých regálů známou ruskou značku Stolichnaya (Stoličnaja) a začal propagovat ukrajinský Vektor. "Máme nad ní nápis: Podpořte Ukrajinu," dodává. Quay oznámil své rozhodnutí na facebooku a říká, že od té doby k němu začali chodit lidé, kteří tam předtím nebyli.

Podobně obchod s alkoholem Southern Spirit v Jižní Karolíně po stažení ruských značek z regálů zažívá prudký růst díky ukrajinské vodce Kozak. Podle manažera obchodu se prodává mnohem lépe, než čekali.

Lyžařské středisko Magic Mountain ve Vermontu zveřejnilo na twitteru video, ve kterém zaměstnanec vylévá vodku Stolichnaya do odpadu a říká: "Je nám líto, ale ruské výrobky zde neprodáváme."

Do boje proti ruské vodce se zapojili i guvernéři států Ohio a New Hampshire. Guvernér Ohia Mike DeWine nařídil ministerstvu obchodu státu, aby přerušilo nákup a prodej jediné ruské vodky prodávané ve státě, kterou je Russian Standard. Guvernér státu New Hampshire Chris Sununu podepsal nařízení, podle kterého musí státní prodejny alkoholu stáhnou z prodeje ruské výrobky a značky.

V Kanadě vládní organizace Liquor Control Board of Ontario (LCBO), která má na starosti prodej a distribuci alkoholických nápojů v provincii Ontario, oznámila, že ze své nabídky stáhne všechny produkty vyrobené v Rusku, a to ze všech 679 obchodů v provincii. Slíbila také, že přijme zpět všechny ruské výrobky a prohlásila, že stojí za Ukrajinou a jejími obyvateli a ukrajinskou kanadskou komunitou v Ontariu.

Bob Quay z Michiganu dodal, že možná už nikdy nebude prodávat ruské výroby. A učinil i další krok, objednal si ukrajinskou vlajku, kterou chce vyvěsit příští týden.

Agentura AP upozornila, že značku vodky Stolichnaya vlastní podnikatel ruského původu Jurij Šefler a ve skutečnosti ji firma Stoli Group vyrábí v Lotyšsku. Na svých internetových stránkách Stoli uvádí, že stojí za mírem v Evropě a vyjádřila solidaritu s Ukrajinci.