Bartyová vyhrála na antuce 16. zápas v řadě a je v Madridu ve finále

Madrid - Světová jednička Ashleigh Bartyová postoupila na turnaji v Madridu počtvrté v sezoně do finále. Čtvrtfinálová přemožitelka Petry Kvitové v semifinále vyřadila domácí Paulu Badosaovou, které oplatila porážku z únorového vzájemného duelu v Charlestonu. Australanka zvítězila 6:4, 6:3.

O deblový titul si ve španělské metropoli zahrají Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Druhé nasazené Češky porazily v semifinále švýcarský pár Belinda Bencicová, Jill Teichmannová 6:2, 6:4 a mají na dosah zisk sedmé společné trofeje. Jejich soupeřky určí až páteční druhé semifinále.

Bartyová v Madridu potvrzuje skvělou letošní formu i to, že se jí na antuce daří. V této sezoně už získala tituly na Yarra Valley Classic v Melbourne, v Miami a předminulý týden ve Stuttgartu a pyšní se bilancí 25-3. Na klouzavém povrchu vyhrála už 16 zápasů v řadě.

Badosaová, jež se na madridském turnaji dostala do semifinále jako první Španělka, držela s Bartyovou krok devět her. Pak v maratonském gamu přišla o podání a tím i o úvodní set. Do druhého sice vstoupila brejkem, světová jednička jí ale oplatila ziskem čtyř her v řadě a další komplikace nepřipustila. Celkem nastřílela 30 vítězných míčů.

O titul v Madridu si Bartyová zahraje poprvé. Její soupeřkou bude pátá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, nebo Ruska Anastasia Pavljučenkovová, jež ve čtvrtfinále vyřadila Karolínu Muchovou.

Hladký postup dnes slavil v mužské dvouhře i nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal. Pětinásobný vítěz turnaje ve 3. kole vyřadil Alexeje Popyrina a popatnácté postoupil v Madridu do čtvrtfinále. Australana porazil 6:3, 6:3 a potvrdil, že s hráči z kvalifikace na antuce neprohrává. Bilanci s kvalifikanty si vylepšil na 40:0.

O postup do semifinále se světová dvojka utká s madridským šampionem z roku 2018 Němcem Alexanderem Zverevem, nebo Britem Danielem Evansem, který na předchozím turnaji Masters v Monte Carlu vyřadil světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - 3. kolo: Nadal (1-Šp.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:3, Garín (16-Chile) - Medveděv (2-Rus.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, Thiem (3-Rak.) - De Minaur (Austr.) 7:6 (9:7), 6:4, Bublik (Kaz.) - Karacev (Rus.) 6:4, 6:3. Ženy (2,549.105 milionu eur): Dvouhra - semifinále: Bartyová (1-Austr.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:3. Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Bencicová, Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:4.