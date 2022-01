Bartyová poprvé nečelí v grandslamovém finále Češce, čeká ji Collinsová

Melbourne - Světová jednička Ashleigh Bartyová je favoritkou finále tenisového Australian Open. Australanka útočí na svůj třetí grandslamový titul a poprvé nebude mít proti sobě českou soupeřku, v Melbourne se v sobotu střetne s Američankou Danielle Collinsovou.

Pětadvacetiletá Bartyová ovládla antukové Roland Garros v roce 2019 po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou a loni ve Wimbledonu přehrála Karolínu Plíškovou.

V závěrečném duelu Australian Open je Bartyová poprvé a může se stát první domácí vítězkou turnaje od roku 1978, kdy se to podařilo Christine O'Neilové. Collinsová je ve finále grandslamu poprvé a titulem by navázala na triumf krajanky Sofie Keninové z roku 2020.

Bartyová hraje zatím excelentně, v šesti zápasech ztratila jen 21 her a s titulem v Adelaide už má na kontě deset vyhraných zápasů. Ve finále se bude muset vypořádat s agresivní hrou Collinsové. "Je potřeba ji vyvést z rovnováhy, protože jinak je nelítostná," ví Australanka.

Bilanci vzájemných zápasů vede Bartyová 3:1, ale naposledy před rokem v Adelaide s Collinsovou prohrála. Od té doby se Američanka znovu zlepšila.

"V poslední době získalo grandslamový titul hodně hráček, od kterých se to nečekalo a to dodalo naději nám dalším. Pomohlo mi to, chtěla jsem být ještě lepší a věřila jsem, že můžu hrát tak, jak hraju teď," přiznala aktuální světová třicítka Collinsová, že ji povzbudily výkony některých soupeřek.

Na kurtu musí Američanka očekávat tvrdý servis Bartyové a její nepříjemný čopovaný bekhend. "Obdivuju rozmanitost hry Ash, hraje jinak než většina holek na okruhu. Myslím, že to proti ní bude další bitva a doufám, že pro všechny dobrá zábava," řekla Collinsová, která bude v Areně Roda Lavera, na finálové zápasy zaplněné z 80 procent, čelit i domácímu publiku.

Největším soupeřem Bartyové může být tlak z velkého domácího finále. "To už je za ní, tím si prošla," myslí si sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander. "Má nejlepší servis ze všech, má nejlepší forhend ze všech a nejlíp se pohybuje," řekl expert televizní stanice Eurosport.

Bartyová má jistotu, že si bez ohledu na výsledek ještě více upevní pozici v čele žebříčku dvouhry WTA. Collinsová se poprvé dostane do elitní desítky, kterou bude po turnaji uzavírat. Vítězka inkasuje šek na 2,875 milionu australských dolarů (44,5 milionu korun).