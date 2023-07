Bartoška: Hvězdy festivalu McGregor a Wrightová mají zájem natočit znělku

Karlovy Vary - Hvězdy letošního filmového festivalu v Karlových Varech Ewan McGregor a Robin Wrightová mají zájem natočit festivalovou znělku. Program příštího ročníku opět nabídne digitálně zrekonstruovaný film. Na letošní premiéru zrekonstruovaného filmu Každý den odvahu režiséra Evalda Schorma naváže snímek Jána Kadára a Elmara Klose z roku 1964 Obžalovaný. Na závěr 57. ročníku to v rozhovoru s ČTK a dalšími veřejnoprávními médii řekl prezident festivalu Jiří Bartoška, který je v jeho vedení 30 let. Festival dnes v Karlových Varech skončí vyhlášením vítězů a předáním cen.

"Věřím, že z pohledu dneška byl festival výborný. Hodnotí se potom během týdnů, vyhodnocuje se, jak dopadl po ekonomické stránce a podobně. Ale večer festival zakončíme s dobrým svědomím a mám pocit, že hodně spokojeni," uvedl Bartoška.

Největšími zahraničními hvězdami festivalu letos byli australský herec Russell Crowe, švédská herečka a producentka Alicia Vikanderová, americká herečka Robin Wrightová a skotský herec, režisér a producent Ewan McGregor. Zejména Crowe si svým bezprostředním chováním získal velké sympatie přítomných. "Čím větší hvězda, tím normálnější člověk. Čím menší hvězda, tím více si chce dokazovat, že hvězdou je. A takové tady letos nebyly," podotkl Bartoška.

Podobně jako v předchozích letech měla velký ohlas festivalová znělka, kterou opět natočili tvůrci mikropříběhů odkazujících na propojení s karlovarským festivalem, režiséři Ivan Zachariáš a Martin Krejčí. Letošní znělka připomněla jednoho z předchozích hostů mezinárodní přehlídky, amerického herce a producenta Johnnyho Deppa. Natočení znělky speciálně pro filmový festival Karlovy Vary, v nichž již vystoupilo 18 osobností, by se líbilo i letošním hostům Wrightové a McGregorovi. "Wrightová údajně řekla, že nyní bude natáčet film v Londýně, a když pošleme miništáb, je připravena znělku také natočit. McGregor si tak trošku napsal i svůj scénář," sdělil Bartoška.

Výhodou festivalu v Karlových Varech je podle organizátorů nádherné prostředí lázeňského města, které architekt Le Corbusier označil za "slet secesních dortů". "Když řeknete hostům z Ameriky, že ve velkém sále hotelu Pupp hrál Paganini na housle, tak tomu nemohou věřit. Karlovy Vary mají genius loci. Kdyby se festival konal v Praze, jak se o to pokoušel ve své době Zlatý Golem, tak metropole festival svoji nabídkou rozptýlí a hosté po konci kina odjedou domů. Ale tady jsou v tom nejlepším slova smyslu ’uvězněni’," uvedl Bartoška.

V tuto chvíli se již chystá 58. ročník festivalu. Bartoška prozradil, že program opět nabídne zrekonstruovaný film. Na letošní premiéru digitálně restaurovaného filmu Každý den odvahu režiséra Evalda Schorma naváže snímek Jána Kadára a Elmara Klose z roku 1964 Obžalovaný. Půjde o další z řady oceňovaných českých děl digitálně restaurovaných z finančních darů manželů Milady a Eduarda Kučerových.

"Děkuju manželům Kučerovým, že ze svých peněz rekonstrukcím pomáhají. Říkal jsem panu ministrovi kultury (Martinovi) Baxovi, který tady letos byl, že by to měla být povinnost státu. Protože se jedná o naše kulturní dědictví," zdůraznil Bartoška.

Vzhledem ke zdravotním problémům Bartošky nebylo do poslední chvíle jasné, zda se festivalu zúčastní, Nakonec ho za velkého aplausu přítomných 30. června osobně zahájil. "Mám zavedenou kanylu, abych dostal infuze, kdyby to bylo zapotřebí. Dokonce jsem zvažoval, že bych přes tu kanylu rovnou pil nějaký alkohol, že by to bylo rychlejší... Ale vážně, festival jsem si užil a chci poděkovat motolské nemocnici, že mě dala do takového pořádku, že jsem mohl přijet," dodal.

Roman Jireš gcm