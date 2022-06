Bartoš: Vláda probere pomoc domácnostem napojeným na teplárny

Praha - Vláda dnes bude hovořit o tom, jaká varianta pomoci s vysokými cenami energií bude možná pro domácnosti napojené na teplárny a pro firmy. Před jednáním kabinetu to novinářům řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Aktuálně probíraný takzvaný úsporný tarif se nebude vztahovat na chaty a chalupy, dobíjení elektromobilů, vytápění z tepláren ani firmy.

Zákon, který by měl zavést slibovaný úsporný tarif na energie a který dnes vláda probere, otevírá možnost podpory, přesnou podobu určí vládní nařízení, které se bude finálně ladit, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nařízení bude moci kabinet vydat prakticky kdykoli, až bude vše legislativně připraveno, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou (OTE). Teplárenské sdružení i opozice po zveřejnění návrhu kritizovaly to, že tarif se nemá vztahovat na dodávky tepla z tepláren. Na soustavu zásobování teplem jsou připojeny čtyři miliony lidí, úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem.

"Dnes budeme rozhodovat i o tom, jaká bude varianta pro domácnosti napojené na teplárny. Preferoval bych, aby to spíše dostali lidé než velké a malé teplárny," řekl Bartoš. "Zároveň se budeme bavit, jakým způsobem pomůžeme firmám, na které to dopadá, zejména těm, které jsou energeticky náročné, například sklárnám," dodal.

Podle České televize by mohly domácnosti prostřednictvím úsporného tarifu dostat maximálně 9000 korun. Síkela ČT řekl, že u malých domácností s nízkou spotřebou to budou řádově tisíce korun, u velkých domácností s velkou spotřebou se bude částka v tisících blížit dvouciferné částce. Podle Bartoše by měl tarif i přispívat k zamyšlení lidí nad spotřebou energií v domácnosti.

Příslušný návrh zákona přesnou podobu úsporného tarifu neupravuje, stanoví ji vláda svým nařízením. To bude podle Jurečky přesně definovat míru a rozsah podpory. "Pro mě je důležité, abychom hledali cesty, jakým způsobem i v této formě například více akcentovat zranitelné skupiny zákazníků, kteří objektivně z důvodu třeba svého handicapu mají vyšší energetickou spotřebu," doplnil.