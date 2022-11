Bartoš: Pro regulaci krátkodobých pronájmů je potřebný sběr dat

Praha - Pro regulaci krátkodobých pronájmů, například Airbnb, která by zajistila běžný život místních lidí v lokalitách s vysokou koncentrací turistů, je potřebný sběr dat. Na dnešním Evropském fóru cestovního ruchu v Praze to řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Kvitoval návrh nového nařízení EU ze začátku listopadu, který má do sféry krátkodobých pronájmů na platformách vnést větší transparentnost.

"Návrh je dobrý, protože řeší to nejdůležitější, a to, jakým způsobem má platforma pracovat a nakládat s daty a umožnit k nim přístup. Pokud chceme měřit i v případě nekalého využívání nástroje krátkodobých pronájmů a regulovat to, tak se bez dat neobejdeme To jsme identifikovali jako největší problém," řekl dnes Bartoš ČTK. Ministerstvo pro místní rozvoj podle něj pracuje na vlastní legislativě a návrh Evropské komise (EK) čekalo dříve. "Tak o dva měsíce," uvedl Bartoš.

Návrh EK počítá s povinnou registrací ubytovacích kapacit, za kterou hostitelé dostanou jedinečné registrační číslo. Platformy zprostředkovávající nabídky by musely například provádět namátkové kontroly údajů. Při odhalení nesrovnalostí by úřady měly možnost pozastavit platnost registrace a nařizovat odstranění nevyhovujících nabídek. Rovněž jde o sdílení dat vytíženosti ubytovacích kapacit, včetně počtu ubytovávaných návštěvníků nebo počtu nocí, kdy se daný objekt pronajímal. Velké platformy by nově měly povinnost tyto informace hlásit úřadům každý měsíc.

Bartoš uvedl, že evropská legislativa pro krátkodobé pronájmy je pro členské státy EU a jejich atraktivní města nezbytná a naprosto zásadní. Zmínil, že platformy usnadňují turistům cesty, ale nesmí narušovat pořádek a charakter města. "Tohle je příležitost vnést pro celou sedmadvacítku tolik potřebnou transparentnost do tohoto typu podnikání," řekl Bartoš. Krátkodobé pronájmy skrze Airbnb, Booking.com a další weby jsou významnou částí turistického sektoru v EU. Podle EK letos tvoří asi čtvrtinu veškeré nabídky ubytování pro turisty.

Evropské fórum cestovního ruchu se v Praze zabývá i dopady koronaviru a války na Ukrajině na turistiku. Probírá se dokument Cesta transformace pro cestovní ruch, který je základem dlouhodobé strategie Evropská agenda pro cestovní ruch 2030. Dokument by měl být podle Bartoše přijat Radou EU začátkem prosince. "Je signálem pro ekosystém cestovního ruchu, že transformace k udržitelnosti a odolnost tohoto odvětví je pro všechny státy EU zásadní," řekl Bartoš.