Bartoš nevyloučil společný klub Pirátů a STAN, rezignovat zatím nebude

Praha - Koalice Pirátů a STAN by měla ještě dnes večer začít pravděpodobně vyjednávat s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) o možnosti sestavit budoucí vládu. Na tiskové konferenci ve volebním štábu v Praze to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vzhledem k výsledku je podle něj na stole myšlenka společného poslaneckého klubu. STAN podle aktuálních výsledků získal 33 mandátů, Piráti čtyři. Musela by to ale projednat pirátská členská základna.

Na dotaz k možné rezignaci na post šéfa Pirátů řekl, že v lednu se bude konat celostátní fórum Pirátů, kde se stejně bude volit nové vedení strany. Pokud bude poptávka po tom, řešit situaci dříve, lze o tom diskutovat, řekl Bartoš. Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že obě strany budou nadále postupovat jednotně. Pogratuloval Spolu k volebnímu výsledku, věří, že nebude vyjednávat s ANO a SPD.

Podle obou předsedů je důležité, že může skončit dominance současného premiéra Andreje Babiše (ANO) a že demokratické koalice budou mít možnost sestavit nový kabinet. Rakušan poděkoval všem, kteří se poctivě pustili do kampaně a snažili se čelit obrovské dezinformační kampani, která podle něj jednou vstoupí do dějin politologie. Především poděkoval Bartošovi, který podle něj koalici táhl jako lídr a srdnatě čelil útokům.

Ke kroužkování, kvůli kterému se do Sněmovny dostalo výrazně více kandidátů STAN, podle Bartoše mohla přispět právě dezinformační kampaň, a to i z úst premiéra Babiše. Kroužkování považuje za zcela legitimní způsob vyjádření názoru.

Podle Rakušana nebude vyjednávání o vládě se Spolu jednoduché, bude plné kompromisů, ale Piráti a STAN jsou připraveni se dohodnout. O personálních postech podle něj dnes řeč nebude. Předpokládá, že v případném kabinetu budou zastoupeny obě strany koalice. Podle Bartoše je důležité nejdřív diskutovat o programových prioritách.

Prezident Miloš Zeman už dříve avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Volby podle propočtu ČTK vyhraje Spolu před ANO. To by podle Rakušana mohlo změnit situaci.