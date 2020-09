Bartík se musí omluvit Zemanovi za slova o rakovině, rozhodl soud

Brno - Bývalý radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík se musí omluvit prezidentu Miloši Zemanovi za výroky, že má Zeman rakovinu. Rozhodl o tom dnes Městský soud v Brně, podle kterého to bylo nepravdivé tvrzení. Bartík zároveň musí zaplatit prezidentovi 250.000 korun. Prezidentská kancelář požadovala omluvu a pět milionů. Bartík tvrzení o rakovině napsal na sociální síť facebook před prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhajoval mandát.

Soudce Radek Malenovský uvedl, že Bartík musí do tří dnů zaslat Zemanovi doporučený dopis ve znění, že se omlouvá Zemanovi za újmu způsobenou na jeho důstojnosti, vážnosti, cti a soukromí způsobenou tím, že na svém profilu zveřejnil 7. listopadu 2017 nepravdivé informace.

"Žalovaný je povinen žalobci zaplatit 250.000 korun do 15 dnů od právní moci rozsudku," řekl Malenovský. Kromě toho musí Bartík zaplatit náklady řízení.

Zemanův advokát Marek Nespala uvedl, že věc byla projektem politického podnikatele, který nevyšel. "Rakovina byla v celém rozsah vyvrácena," uvedl Nespala. V odůvodnění to uvedl i soudce.

Bartík navíc nechtěl říct, odkud informaci o nemoci prezidenta má, protože chtěl chránit zdroj. Soudce uvedl, že po dokazování převážil zájem na odhalení zdroje před jeho utajením.

"Soud dospěl k závěru, že informace byla smyšlená. Šlo o arogantní vniknutí do intimní sféry soukromého života žalobce," uvedl Malenovský. Podle něj žalovaný zasáhl do práva žalobce na lidskou důstojnost. "Je zakázáno vystavit člověka jednání, které zpochybňuje jeho kvalitu jako člověka bez ohledu na jeho společenský status," řekl Malenovský. Podle něj to mohlo zasáhnout i profesní život žalobce, když se kvůli informaci mohla snížit šance na jeho zvolení.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal na facebooku, že Zeman má rakovinu, odmítá se léčit a v takovém případě mu zbývá pár měsíců života. Bartík své tvrzení z webu později stáhl s komentářem, že nečekal takovou negativní vlnu vůči Zemanovi ani vůči sobě. Zeman byl v té době prezidentem, mandát ve volbách obhájil.