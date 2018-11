Praha - Rekonstrukce Barrandovských teras se opozdí kvůli rozsáhlým pracím na funkcionalistické historické budově z roku 1928 i kvůli komplikovanému podchycení svahu pro stavbu nové budovy komplexu. V současné době podle slov architekta Ondřeje Kukrala již situace umožňuje pokračování řádné rekonstrukce i výstavby dle původního plánu. Dokončení celého areálu se tím ale posune, reálné je podle architekta nejdříve za dva až tři roky. Na novinářské prohlídce objektu to dnes řekli architekti Kukral a Ladislav Kuba.

"Rozsah prací byl daleko větší, než jsme čekali. Železobetonová konstrukce i založení této budovy byly za hranicí životnosti," uvedl Kukral, jenž má na starost rekonstrukci historické budovy, která vznikla pod architektonickým vedením Maxe Urbana na konci 20. let minulého století z vizí Václava M. Havla, otce budoucího českého prezidenta.

Podle Kukrala probíhaly v poslední době na historické budově náročné práce od zajištění základů až po opravu konstrukce. "Práce, které tu probíhaly vždy v součinnosti s Národním památkovým ústavem, pomohly budovy stabilizovat a dneska je konstrukce na té úrovni, že můžeme pokračovat v klasické rekonstrukci budovy," dodal Kukral.

Projekt nové podoby historické budovy by si podle architekta měl uchovat svoji původní atmosféru. Součástí má být i restaurace a bistro. "Má zde vzniknout restaurace ve stylu 30. let. Měla by se zaměřovat na podobnou kuchyň, která se tehdy vařila pro širokou veřejnost," řekl budoucí provozovatel restaurace Robert Chejn. Obnova legendárního baru Trilobit, který se stal součástí komplexu v polovině 30. let, v plánu není.

V těsném sousedství historické stavby se objeví další dvě budovy. Sloužit mají jako ubytovací zařízení s apartmány. Jedna z částí, mající tvar písmene S, vyroste přímo na místě původních venkovních teras. "Stavba se rozbíhá. Doposud jsme řešili především otázku podchycení svahu. Teprve v nedávných dnech začala výstavba nadzemní části, a to z jihu," přiblížil proces budování architekt Ladislav Kuba.

Funkcionalistická budova Barrandovských teras se ve třicátých letech stala centrem pražské smetánky i hereckých hvězd. Objekt zejména po 2. světové válce ale začal měnit svoji podobu a postupně chátral. V 50. letech se uzavřel přilehlý bazén se skokanskou věží, o tři dekády později ho následoval i bar Trilobit.

Areál od roku 2001 vlastní podnikatel Michalis Dzikos. Opravné práce a rekonstrukce historické budovy i jejího okolí započaly v září 2016. Celkovou výši nákladů dnes odmítli architekti komentovat, podle dřívějších odhadů by se však mělo jednat o investici mezi 200 až 500 miliony korun.

"Je to docela obtížné zadání, protože veřejnost má Barrandovské terasy zažité v původní podobě jako kultovní výletní restauraci s venkovními terasami. V této prvorepublikové podobě dnes ale už nemohou fungovat, protože okolí se naprosto změnilo," řekl již dříve ČTK k plánované podobě areálu architekt Kuba.