Barnier: Na dohodu zbývají jen hodiny, stále je nejistá

Brusel - Na vyjednání dohody Evropské unie s Británií zbývají poslední hodiny, její osud je však stále nejistý. Poslancům Evropského parlamentu to dnes řekl hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier, podle něhož se oběma stranám dosud nepodařilo překonat poslední zbývající rozpory. Europoslanci přitom požadují, aby úmluva o budoucích obchodních a dalších vztazích byla na světě nejpozději do neděle, jinak ji do konce roku nehodlají schválit.

"Nadešla chvíle pravdy. Zbývá nám velmi málo času, na vyjednávání máme k dispozici již jen hodiny, pokud chceme, aby dohoda vstoupila v platnost 1. ledna," prohlásil dnes Barnier na plénu EP.

Úspěšnému dokončení rozhovorů, které obě strany vedou od lednového britského odchodu z evropského bloku, stále brání zejména spory okolo rybolovu a pravidel hospodářské soutěže. Do konce přechodného období pro vyjednání a schválení dohody přitom zbývají necelé dva týdny.

Barnier dnes podotkl, že Londýn stále nevyšel vstříc požadavkům EU týkajícím se standardů britského zboží mířícího na unijní trh. Zlomovým tématem rozhovorů pak podle něj zřejmě budou práva na rybolov v britských vodách, jichž se rybáři z unijních zemí nechtějí vzdát. "Musíme být připraveni na všechny možnosti," dosal Barnier s tím, že výsledek jednání nelze předpovědět.

Britský premiér Boris Johnson ve čtvrtek večer po telefonátu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Británie neustoupí ve snaze "kontrolovat přístup do svých vod". Zopakoval také, že pokud EU významně nezmění pozici, dohoda pravděpodobně nebude. Oba politici se přitom shodli, že i když dosažení shody považují za obtížné, jejich týmy budou jednat do poslední možné chvíle.

Europoslanci, jejichž souhlas je pro uplatnění dohody nutný, si přitom ve čtvrtečním prohlášení lídrů parlamentních skupin vymínili, že dohoda musí být hotova do neděle. Pouze v tom případě jsou ochotni svolat na konci roku mimořádnou schůzi a úmluvu schválit.

Diplomaté některých unijních zemí už zmínili možnost, že by dohoda mohla začít platit v rámci takzvaného předběžného provádění i bez souhlasu parlamentu, který by ji mohl schválit až dodatečně v lednu. Tato možnost se však řadě poslanců nelíbí, neboť jim podle nich výrazně ztěžuje případné odmítnutí smlouvy.

"Evropský parlament byl trpělivý, ale demokracii nemůže a nebude svazovat britská nezodpovědnost," prohlásila socialistická europoslankyně Kati Piriová, která stejně jako řada dalších kolegů odmítla možnost dodatečného schvalování dohody. Většina poslanců v diskusi vyzývala britskou vládu, aby změnila přístup k jednáním, ustoupila ve zbývajících sporných bodech a předešla tím zbytečným škodám.

Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí.

Europoslanci dnes budou schvalovat sérii opatření navržených Evropskou komisí, která mají zabránit chaosu v letecké či silniční dopravě v případě rozchodu bez dohody. Návrhy mají do poloviny příštího roku zajistit plynulé letecké a silniční spojení mezi EU a Británií a také na rok zachovat dosavadní uspořádání rybolovných práv. Podmínkou pro jejich uplatnění je, aby obdobná pravidla přijala i britská strana.