Barmská junta unáší příbuzné lidí, které chce zatknout, upozornil zpravodaj OSN

Neipyijto - Barmská junta systematicky unáší příbuzné lidí, které chce zatknout, ale nemůže je najít. A to včetně dětí, z nichž nejmladšímu bylo teprve 20 týdnů. Chce tak podezřelé přimět, aby se jí sami vydali. Podle listu The Guardian to uvedl zvláštní zpravodaj OSN pro Barmu Tom Andrews, podle něhož se podmínky v zemi nadále zhoršují a současné snahy mezinárodního společenství pomoci zlepšit situaci "nefungují".

Junta zavraždila více než 1100 lidí včetně desítek dětí, sdělil ve středu Andrews Radě OSN pro lidská práva (UNHRC). Barmské síly podle něj k červenci zabily nejméně 75 dětí ve věku od 14 měsíců do 17 let. Armáda zároveň pravidelně unáší příbuzné lidí, které se pokouší zatknout, upozornil zvláštní zpravodaj OSN.

"Obdržel jsem důvěryhodné zprávy o tom, že síly junty svévolně zadržely přinejmenším 177 lidí, když se původní cíl razie úspěšně vyhnul zatčení. Mezi těmito oběťmi jsou i velmi malé děti, nejmladší bylo 20 týdnů staré," uvedl Andrews.

Barmské bezpečnostní složky zadržely od února, kdy armáda provedla v asijské zemi převrat a chopila se moci, přes 8000 lidí, připomíná The Guardian. Junta, která čelí širokému odporu veřejnosti, zatýká všechny, kdo zpochybňují její vládu - od zvolených politiků přes aktivisty po zdravotníky a novináře, píše britský zpravodajský server.

V zemi podle něj v poslední době přibylo útoků na vojáky barmské armády. Přibývat jich začalo poté, co stínová vláda národní jednoty, již na jaře vytvořili prodemokratičtí politici, vyhlásila tento měsíc "obrannou válku" a vyzvala k revoltě proti vládě vojenské junty.

Andrews kvůli situaci v Barmě vyzval mezinárodní společenství "ke změně kurzu", aby se zabránilo dalšímu porušování lidských práv a úmrtím. Domovy muselo kvůli juntě opustit 230.000 civilistů a více než tři miliony Barmánců potřebují humanitární pomoc, upozornil.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová dnes varovala, že v Barmě hrozí pod vládou junty v oblasti lidských práv katastrofa, a vyzvala mezinárodní společenství k tomu, aby zdvojnásobilo svou snahu obnovit demokracii v zemi a zabránilo zhoršení konfliktu, než bude pozdě. "Národní důsledky jsou strašné a tragické - rovněž regionální dopady by mohly být hluboké," uvedla Bacheletová.

Západní země vojenské vedení země odsoudily a uvalily na režim cílené sankce, nicméně podle kritiků je zapotřebí tvrdší reakce včetně zbrojního embarga, napsala agentura Reuters.