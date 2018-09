Praha - Hodně květinová, čajová, po divokých růžích ale i cukrové vatě nebo bonbonech, taková je výběrová káva odrůdy Geisha podle jednoho z nejlepších českých baristů Ondřeje Hurtíka z pražírny Doubleshot. Geischa je v současné době trendem ve světě výběrové kávy a je opravdu dobrá, řekl v rozhovoru s ČTK Hurtík, který v roce 2016 vyhrál v soutěži baristů, o rok později skončil na stříbrné příčce.

Cibetková káva, dříve údajně nejlepší, nejchutnější a nejkvalitnější, ale zároveň i nejdražší káva na světě je podle něj už přežitkem, a to i kvůli způsobu, jak jsou cibetky chované. Cibetková káva, která získává svou unikátní chuť až tehdy, když semena projdou zažívacím traktem malých šelmiček cibetek, je prostý marketingový tah, míní.

"Trendem ve světě výběrové kávy je odrůda Geisha. Původem etiopská odrůda, která svůj boom zažila pár let zpátky v Panamě a má naprosto unikátní chuťový profil," řekl barista. Geisha poslední roky trhá rekordy na kávových burzách, respektive v kávových aukcích, podle Hurtíka naprosto nesmyslně. "S tím, jak stoupá její cena, se ale objevuje masověji, s čímž může teoreticky klesat na některých farmách její kvalita," upozorňuje.

Výběrovou kávu podle něj nakupují hlavně nové kavárny. Podniky se podle něj zaměřují na lokální pražírny s kávou, která má transparentní původ. Je to současný trend a jde to ruku v ruce s nástupem gastronomie v posledních letech, míní. "Myslím, že poslední roky je to jako s jídlem. Lidé, jak mají peníze, si můžou dovolit připlatit za kvalitní jídlo a suroviny a to samé se odráží v kávě. Lidé přecházejí k výběrovce," dodal.

Z kávy s mlékem se podle něj stále nejvíce prodává capuccino, trh ale nyní žije nejrůznějšími náhražkami mléka, jako je mandlové "nemléko" nebo další vegetariánské varianty.

Češi podle údajů Českého statistického úřadu předloni spotřebovali v průměru dva kilogramy kávy na hlavu.