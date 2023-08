Barcelona v přestřelce udolala Villarreal, vítězný gól dal Lewandowski

Madrid - Fotbalisté Barcelony ve třetím kole španělské ligy ztratili ve Villarrealu dvougólové vedení, po následném dalším obratu ale nakonec zvítězili 4:3. V 71. minutě rozhodl premiérovou trefou v sezoně hvězdný útočník Robert Lewandowski.

Barcelona vedla po gólech Gaviho a De Jonga už po čtvrthodině 2:0, ještě do poločasové pauzy ale srovnali Foyth se Sörlothem. V 50. minutě dokonal obrat obstřelem na zadní tyč Baena, v 68. minutě ale znovu srovnal Torres a vzápětí po Yamalově střele do tyče dorazil míč do odkryté brány Lewandowski.

Katalánci zdolali dnešního soupeře potřetí za sebou a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. Villarreal prohrál i druhý domácí zápas ligového ročníku.

Španělská fotbalová liga - 3. kolo:

Villarreal - FC Barcelona 3:4 (26. Foyth, 40. Sörloth, 50. Baena - 12. Gavi, 15. De Jong, 68. Torres, 71. Lewandowski),

19:30 Valencie - Pamplona,

21:30 Bilbao - Betis Sevilla.

Tabulka:

1. Real Madrid 3 3 0 0 6:1 9 2. Girona 3 2 1 0 6:2 7 3. FC Barcelona 3 2 1 0 6:3 7 4. Vallecano 2 2 0 0 4:0 6 5. Valencie 2 2 0 0 3:1 6 6. Atlético Madrid 2 1 1 0 3:1 4 7. Betis Sevilla 2 1 1 0 2:1 4 8. Cádiz 3 1 1 1 2:3 4 9. Alavés 2 1 0 1 4:4 3 10. Bilbao 2 1 0 1 2:2 3 11. San Sebastian 3 0 3 0 2:2 3 12. Pamplona 2 1 0 1 2:2 3 13. Villarreal 3 1 0 2 5:6 3 14. Granada 3 1 0 2 4:7 3 15. Las Palmas 3 0 2 1 1:2 2 16. Mallorca 3 0 1 2 3:5 1 17. Celta Vigo 3 0 1 2 1:4 1 18. Getafe 2 0 1 1 0:3 1 19. Almería 3 0 1 2 2:6 1 20. FC Sevilla 3 0 0 3 5:8 0