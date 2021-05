Barcelona, Real a Juventus se nezřekly superligy a hrozí jim tresty od UEFA

Londýn - Barcelona, Real Madrid a Juventus se oficiálně nezřekly účasti v superlize a budou čelit disciplinárnímu řízení evropské fotbalové unie UEFA. Podle agentury Reuters mohou být všechny tři velkokluby vyřazeny z Ligy mistrů.

Dalších devět týmů z Anglie, Itálie a Španělska doplatí na ohlášení vstupu do konkurenčního projektu finanční ztrátou. UEFA jim o pět procent zkrátí příjmy z příští sezony, navíc se budou muset složit na 15 milionů eur (385 milionů korun), které vedení evropského fotbalu použije na rozvoj hry mládeže a amatérů. Pokud by některý z klubů znovu vstoupil do neautorizované soutěže, zaplatí pokutu 100 milionů eur.

Projekt elitní soutěže, která měla mít samostatné financování, ohlásilo v dubnu 12 předních evropských klubů. Obrovská vlna kritiky fanoušků, hráčů i funkcionářů ale vedla k bleskovému zvratu a po několika dnech v superlize zůstaly jen Real Madrid a Barcelona.

Své plány přehodnotily Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milán i Inter Milán, které se po dohodě s UEFA vrátily do systému jejích soutěží. "Uvědomily si rychle svou chybu a udělaly potřebné kroky k tomu, aby se znovu zařadily do evropského fotbalu," uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Juventus ani zbývající dva španělské kluby se ale od superligy formálně nedistancovaly. Toto trio nyní čeká disciplinární řízení. Podle dřívějšího Čeferinova vyjádření může být trestem i vyloučení z Ligy mistrů. "UEFA si vyhrazuje právo na adekvátní postup proti těmto klubům, které se dosud nezřekly takzvané superligy," řekl nyní Čeferin bez bližších podrobností.