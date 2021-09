Barcelona podle Roberta musí cílit na titul, Koeman tak optimistický není

Barcelona - Barcelonský fotbalista Sergi Roberto je i po čtvrteční ligové remíze 0:0 v Cádizu přesvědčený, že pro oslabené Katalánce musí být cílem španělský titul. Trenér Ronald Koeman tak optimistický není. Podle kouče týmu citelně chybí zranění hráči.

Barcelona se po letním odchodu hvězdného kapitána a historicky nejlepšího střelce Lionela Messiho zatím v nové sezoně hledá. Ze sedmého místa neúplné tabulky ztrácí sedm bodů na vedoucí Real Madrid, má ale utkání k dobru. Do skupiny Ligy mistrů pak Koemanův výběr vstoupil domácí porážkou 0:3 s Bayernem Mnichov.

"Musíme se pokusit vyhrát La Ligu. Neberu názor, že je v pořádku skončit v nejlepší čtyřce. V našem klubu je potřeba bojovat o titul. Máme velmi dobrý tým. Odchody nebo zranění nejsou výmluva," řekl Roberto novinářům. "Máme mužstvo, které může hrát o titul. Nemyslím si, že ostatní kluby disponují lepšími kádry než my," doplnil devětadvacetiletý univerzál.

Katalánci podruhé za sebou v lize zaváhali s outsiderem. Po pondělní domácí remíze 1:1 s Granadou nedokázali porazit ani Cádiz. Hosté navíc od 65. minuty dohrávali bez vyloučeného středopolaře Frenkieho de Jonga. "Máme za sebou několik špatných výsledků. Musíme všichni přidat a začít vyhrávat," prohlásil Roberto.

Koeman zdůraznil, že výkony Barcelony ovlivňují velké absence. "Říkal jsem už mnohokrát, že se samozřejmě pokusíme vyhrát každé utkání a získat tituly. Ale musíte být realisté. Je potřeba se podívat na náš kádr a absence. V kompletním složení by to bylo jiné, ale my máme pořád mimo sedm hráčů," upozornil nizozemský trenér.

V Cádizu v nastaveném čase dostal červenou kartu. "Všichni kromě rozhodčího viděli, že jsou na hřišti dva míče. Upozornil jsem na to čtvrtého sudího... Ale v téhle zemi vás vyloučí za nic," řekl Koeman, který má podle médií velké spory s prezidentem zadluženého klubu Joanem Laportou.