Baráž: Teplice doma porazily Vlašim 3:0, Bohemians zvítězili v Opavě 1:0

První branku vstřelil v závěru úvodního poločasu Jan Fortelný, který se trefil i krátce po změně stran. Třetí gól přidal střídající Jakub Mareš. Odveta se hraje v neděli od 16:00 ve Vlašimi.

"Máme skvělý výsledek 3:0, ale je to jen poločas a první krok. Musíme udělat ještě jeden. Všichni vidí a cítí, že to ještě bude náročné. Po takovém výsledku jim to ale nemůžeme nechat a prohrát tam," řekl teplický trenér Jiří Jarošík na tiskové konferenci.

"Věřím, že se dáme dohromady a v neděli to Teplicím hodně znepříjemníme. Doufám, že dokážeme v sobě ještě probudit touhu a víru v to, že postup ještě není úplně ztracený," doplnil vlašimský kouč Martin Hyský.

Domácí nastoupili v téměř nejsilnějším složení. Jarošík udělal v základní sestavě hned 10 změn oproti sobotnímu závěrečnému utkání ligové nadstavby proti Pardubicím, v zahajovací jedenáctce zůstal jen útočník Sejk.

I díky vstupnému zdarma přišlo na Stínadla na duel s druhým týmem druhé ligy 7145 diváků. "Chtěl bych poděkovat fanouškům za to, jakou kulisu nám udělali, hnali nás dopředu. Věřím, že jsme se jim odvděčili," uvedl Fortelný.

Tepličtí, kteří hrají v první lize nepřetržitě od sezony 1996/97, začali aktivně a už ve druhé minutě byli blízko gólu, ale Hyčka trefil jen tyč. Vlašim postupně hru vyrovnala, byť v ofenzivě zpočátku nebyla nebezpečná. Až ve 34. minutě Jurásek z nadějného přímého kopu vypálil nad břevno a další střelu mu chytil brankář Grigar.

Domácí se po slabší pasáži zvedli a v poslední minutě první půle otevřeli skóre. Grigar dlouhým nákopem vyslal do úniku Fortelného a ten křížnou střelou překonal gólmana Vágnera.

V 51. minutě přidal patnáctý celek prvoligové sezony pojistku. Mareš ještě trefil obránce, ale Fortelný z dorážky nezaváhal. Třiadvacetiletý nejlepší týmový střelec, jenž v Teplicích hostuje ze Sparty, si v sezoně polepšil na sedm soutěžních gólů. "Jsem rád, že mi to tam padlo. Jsou to důležité góly pro to, abychom se udrželi v lize," podotkl Fortelný, jenž skóroval dvakrát v jednom utkání poprvé v ligové kariéře.

Vlašim, usilující o premiérový postup do první ligy, chvíli nato zahodila obrovskou šanci, když Zlatohlávkovu ránu zblízka vykopnul Grigar. "Tohle se musí v takových zápasech dávat. Kdyby gól padl, měli bychom lepší výsledek. Hrozně moc by nás to povzbudilo a konec zápasu by byl mnohem zajímavější," litoval Hyský.

Hostující Vágner pak zlikvidoval Sejkův pokus. Tepličtí však pokračovali ve velké převaze a v 73. minutě skórovali potřetí. Na Vondráškův centr si naběhl Mareš a hlavou nedal Vágnerovi šanci. "Skláři" mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale gólman hostující ze Slavie v závěru ještě Mareše dvakrát vychytal.

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Dobře jsme vstoupili do zápasu. Měli jsme dvě šance, nedali jsme. Vlašim se trošku otřepala a začala hrát. Byla lepší na balonu. První půli jsme dohrávali možná v křeči, ale gól v poslední minutě nás samozřejmě nakopl. Pak vlastně i ten druhý na začátku druhé půle. Vlašim má kvalitu a musím ji pochválit, naše vítězství se rodilo těžce. Vrátilo se nám několik důležitých hráčů, ale ne všichni v top formě, chyběla jim nějaká herní praxe. Jsem rád, že to takhle zvládli. Máme skvělý výsledek 3:0, ale je to jen poločas a první krok. Musíme udělat ještě jeden. Všichni vidí a cítí, že to ještě bude náročné. Po takovém výsledku jim to ale nemůžeme nechat a prohrát tam."

Martin Hyský (trenér Vlašimi): "Prohráli jsme 0:3. Ani bych neřekl, že to je krutý výsledek. Teplice nás přehrály jednoduchým fotbalem, my jsme se tomu hodně přizpůsobili. Teď je na nás se z toho zvednout. Furt je to fotbal a hraje se ještě odvetné utkání. Hrajeme doma, kde jsme hodně silní, kde si věříme. Tak věřím, že se dáme dohromady a v neděli to Teplicích hodně znepříjemníme. Doufám, že dokážeme v sobě ještě probudit touhu a víru v to, že postup ještě není úplně ztracený. Musíme vyhrát o tři góly, aby se prodlužovalo. Uděláme všechno pro to, abychom tomu věřili a šli si za tím."

O výhře čtrnáctého týmu prvoligové tabulky rozhodl hned ve čtvrté minutě zápasu Roman Květ. Odveta se odehraje v neděli v pražském Ďolíčku.

Vršovický favorit začal proti třetímu celku druhé ligy skvěle. Uběhly sotva čtyři minuty, když se dnešní kapitán Bohemians Dostál prohnal kolem Janoščína. Prudkým centrem našel ve vápně Květa, který hlavou udeřil do míče a poslal ho přesně k tyči mimo dosah opavského gólmana Digani.

Krátce po inkasované brance zahrozili i domácí. Celba poslal centr na volného Pikula, před kterým na poslední chvíli odvrátil míč na roh bývalý opavský útočník Puškáč. "Klokany" úvodní trefa uklidnila, věnovali se spíš bránění těsného náskoku a nechali Slezany tvořit hru.

Po 20 minutách měli domácí jasnou gólovou příležitost. Šigut obešel Vondru, předal balon Ratajovi, který ale zblízka přestřelil bránu Valeše. Opavští se dál snažili o vyrovnání stavu.

"Měli jsme snový úvod utkání. Zaskočili jsme domácí a dali jsme rychle gól. Vypadalo, že nám to pomůže, alespoň jsem si to myslel, ale opak byl pravdou. Branka nakopla domácí, od 15. minuty do konce poločasu měli trvalou převahu a jen s obtížemi jsme to odvraceli," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Nezačali jsme úplně dobře. Dostali jsme gól, ale oklepali jsme se z něj a postupem času jsme se zlepšovali. Ještě v první půli jsme si vypracovali dvě velké šance, které měli Rataj se Šigutem," podotkl opavský kouč Roman West.

Po změně stran nejprve Pikul střelou bez přípravy z hranice šestnáctky těsně minul levou tyč a v 62. minutě Helešic ranou z přímého kopu trefil brankovou konstrukci. "Díval jsem se na gólmana, kde stojí. Říkal jsem klukům, ať to strhnou na přední tyč a chtěl jsem to valit na zadní. Je to škoda. Ještě jsem to neviděl, takže nevím, kolik tomu chybělo," uvedl Helešic.

Slezané svůj nápor vystupňovali v závěru utkání. Celba střelou z ostrého úhlu napálil balon nad břevno. V nastavení měl na noze vyrovnání Kopečný, ale ve skluzu nedokázal usměrnit míč po prudkém Ščudlově centru na zadní tyč do sítě.

Opavští tak doma na jaře poprvé prohráli. Naopak Bohemians potvrdili stoupající formu ze závěru sezony a zvítězili potřetí z posledních čtyř zápasů. S Opavou neprohráli už 10 soutěžních duelů po sobě.

"Naše hra se stupňovala, Helešic trefil tyč. Myslím, že remízu 1:1 bychom si zasloužili. Škoda, že jsme nedali gól, stadion by asi spadl. V odvetě bude strašně důležité, kdo dá první gól. Pokud by se to podařilo nám, určitě by nás to nakoplo. V ten moment by to s námi měla Bohemka ještě obrovsky těžké," mínil West, jehož svěřenci usilují o návrat do ligy po roce a loňském sestupu.

"Domácí nám dělali problém svým pohybem. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, ale domácí dál hráli velmi dobře. Nebo je otázkou, jestli my nehráli tak špatně. Samozřejmě lépe hodnotím výsledek než předvedený výkon. Až součet dvou zápasů ovšem ukáže, jak cenná je to výhra," dodal Veselý.

Roman West (trenér Opavy): "Nezačali jsme úplně dobře. Dostali jsme gól, ale oklepali jsme se z něj a postupem času jsme se zlepšovali. Ještě v první půli jsme si vypracovali dvě velké šance, které měli Rataj se Šigutem. Naše hra se stupňovala, bylo to lepší a lepší. Helešic trefil tyč. Byly tam nebezpečné centry a závary, při kterých se hráči natahovali po míči. V závěru měli možnosti Celba či Kopečný. Myslím, že remízu 1:1 bychom si zasloužili. Škoda, že jsme nedali gól, stadion by asi spadl. Každopádně Bohemka ukázala mimořádnou produktivitu. Je otázka, jak chytneme odvetu. Myslím, že bude strašně důležité, kdo dá první gól. Pokud by se to podařilo nám, určitě by nás to nakoplo. V ten moment by to s námi měla Bohemka ještě obrovsky těžké."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Měli jsme snový úvod utkání. Zaskočili jsme domácí, byli jsme aktivní a dali jsme rychle gól. Vypadalo, že nám to pomůže, alespoň jsem si to myslel, ale opak byl pravdou. Branka nakopla domácí, od 15. minuty do konce poločasu měli trvalou převahu a jen s obtížemi jsme to odvraceli. Domácí nám dělali problém svým pohybem. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, ale domácí dál hráli velmi dobře. Nebo je otázkou, jestli my nehráli tak špatně. Samozřejmě lépe hodnotím výsledek než předvedený výkon. Nebylo to jednoduché utkání a vážím si toho, že jsme ho zvládli. Až součet dvou zápasů ovšem ukáže, jak cenná je to výhra."

FK Teplice - Sellier & Bellot Vlašim 3:0 (1:0)

Branky: 45. a 51. Fortelný, 73. Mareš. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček - Štěrba (video). ŽK: Hyčka, Mareček - Breda. Diváci: 7145.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal - Hyčka (83. Prošek), Mareček, Trubač, Vondrášek - Fortelný (78. Sunzu) - Ledecký (46. Mareš), Sejk (72. Kodad). Trenér: Jarošík.

Vlašim: Vágner - Icha, Broukal, Breda, Svoboda - Jurásek (90.+2 Lehoczki), Suchan, Křišťan (78. Toula), Zinhasovič (63. Solomon), Rigo (78. Kneifel) - Zlatohlávek (63. Krunert). Trenér: Hyský.

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)

Branka: 4. Květ. Rozhodčí: Černý - Kubr, Kříž - Ondráš (video). ŽK: Krch, Petrák, Kovařík, Valeš (všichni Bohemians). Diváci: 3876.

Sestavy:

Opava: Digaňa - Celba, Didiba, Žídek, Janoščín - Macháček, Darmovzal - Šigut (69. Kopečný), Pikul (81. Bílek), Helešic (69. Ščudla) - Rataj (69. Kramář). Trenér: West.

Bohemians: Valeš - Krch (62. Köstl), Křapka, Vondra - Dostál, Petrák (62. Jindřišek), Květ, Kovařík (82. Fulnek) - Hronek - Puškáč (46. Bartek), Chramosta (87. Koubek). Trenér: Veselý.