Banky podle MF souhlasily po konci moratoria s odkladem splátek u 77 % žádostí

Praha - Banky podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vyšly vstříc po skončení zákonného úvěrového moratoria loni na podzim zhruba 77 procentům žádostí o odklad splátek. Nebankovní společností vyhověly zhruba 67 procentům žádostí. Ministryně to uvedla na dnešní tiskové konferenci po jednání se zástupci České bankovní asociace a zástupců nebankovních poskytovatelů úvěrů. Ti potvrdili vůli k pokračování ve vstřícném přístupu k žadatelům.

Od konce zákonného moratoria na odklad splátek na konci loňského října do konce letošního února u bank lidé podali 32.000 individuálních žádostí o odklad splátek úvěru za 31,7 miliardy korun. Z toho zhruba 31.000 žádostí podaly domácnosti a zhruba 1200 žádostí dali podnikatelé a firmy. Zhruba ve dvou třetinách případů se žádosti týkají spotřebních úvěrů, ve třetině jde o hypoteční úvěry.

V případě nebankovních úvěrů o individuální úlevu od splátek podle MF požádalo zhruba 1,5 procenta domácností a jedno procento podnikatelů. Kladně firmy vyřídily zhruba 67 procent žádostí, v 95 procentech ve formě odkladu splátek.

Trend vysokého podílu žádostí o odklad i jejich kladného vyřizování pokračoval podle prezidenta České bankovní asociace Tomáše Salomona i v březnu. "Troufám si tvrdit, že čísla za celé první čtvrtletí nebudou trendově jiná," upozornil. Banky situaci na trhu pečlivě monitorují a jsou i nadále po dobu trvání vládních opatření připravené přistupovat k těmto žádostem vstřícně a citlivě, dodal.

Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad spotřebitelů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. O zákonný odklad podle MF loni požádalo přes 400.000 klientů finančních institucí. I po konci moratoria banky klientům v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další úlevy (snížení splátek, dočasná úhrada pouze jistiny či úroků apod.), a to na základě individuální domluvy.

"Aktuální relativně nízká čísla žádostí o odklad splátek potvrzují správnost rozhodnutí nepokračovat v plošném zákonném moratoriu. Jsem moc ráda, že jak bankovní, tak nebankovní sektor dostály svému slovu vycházet lidem a firmám ve finančních problémech co nejvíce vstříc. A hledat pro ně řešení šitá na míru," uvedla dnes Schillerová. Další vyhodnocení bude současného přístupu bude podle ní na konci června.

Podle analýzy ČNB z počátku roku banky loni schválily žádosti o odklad splátek včetně moratoria nebo jinou formu úlevy u úvěrů za 454,7 miliardy korun, tedy u 14,1 procenta všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily úlevu z titulu covid-19, o 78 miliard na 376,8 miliardy korun. Odpovídal tak 11,7 procenta úvěrového portfolia bank.