Banky podle MF dosud odložily splácení 80.000 úvěrů

Praha - Banky dosud na základě zákona o odkladu splátek vyřídily 80.000 žádostí o odklad splácení úvěrů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Česká bankovní asociace k tomu uvedla, že banky samy obdržely do platnosti zákona 230.000 žádostí o odklad, z nichž drtivou většinu odložily. Dohromady tak byla již podle asociace odložena splatnost u 310.000 úvěrů.

"Banky samy odhadují, že o odklad požádalo zhruba 10 procent klientů, kteří u nich mají úvěr. Z celkového počtu bylo 64 procent spotřebitelských úvěrů, 24 procent hypoték a 12 procent úvěrů právnických osob," uvedla ČBA. Banky odložily splátky u úvěrů v celkové částce 170 miliard Kč. "Tímto způsobem banky ponechaly dlužníkům likviditu asi devět miliard Kč (odložené splátky jistiny a úroků)," doplnil poradce asociace Vladimír Staňura.

Banky podle něj vyřizovaly žádosti obratem (i s pomocí robotů). Většina žádostí byla vyřízena velmi rychle, a to v řádu hodin, nejdéle však dvou až tří dnů. Počet žádostí byl větší koncem dubna, kdy žadatelé o odklad chtěli stihnout odložit květnové splátky. Začátkem května registrují banky už menší počet žádostí v řádu tisíců za celý sektor za den. Vypadá to, že hlavní nápor už pominul, podotkl.

Hodně žadatelů se spokojilo s odkladem, který jim banky nabídly samy a do odkladů podle zákona o odkladu splátek už nešli. Pokud banky žádost o odklad nevyřídily, šlo o žádosti, které nesplnily podmínky zákona. Většinou to byla podmínka, kdy žadatel nesměl mít v rozhodný den 26. března úvěr po splatnosti delší než 30 dní. Šlo ovšem o mizivý podíl žádostí. Banky hlásí, že toy byly jednotky až desítky žádostí, tedy do jednoho procenta podaných žádostí, upozornil Staňura.

Splátky jsou odloženy poté, co to dlužník svému věřiteli oznámí a zdůvodní negativním ekonomickým dopadem pandemie koronaviru. Důvody nebude muset nijak prokazovat. Splátky je možné odložit u úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

Moratorium zavedl návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů, který 17. dubna podepsal prezident Miloš Zeman.