Banky nepočítají se zvýšením limitu pro zadávání PIN

Praha - Banky nepočítají se zvýšením hranice pro zadávání PIN při bezkontaktních transakcích ze současných 500 korun. Vyplývá to z jejich odpovědí na dotaz ČTK. Jde podle nich o operaci, která trvá až několik týdnů. Navíc by rostlo riziko ztráty peněz při ztrátě nebo odcizení karty. Přepravní firmy ve čtvrtek vyzvaly banky, aby kvůli zamezení šíření koronaviru dočasně zvýšily limit pro bezkontaktní platby.

Ze současných 500 Kč navrhli kurýři navýšení na 1500 až 2000 Kč, což je nejčastější výše plateb uskutečňovaných v současnosti na dobírku. Lidé by při placení nemuseli zadávat PIN a snížila by se tak podle nich nutnost kontaktu mezi kurýrem a zákazníkem na minimum.

"Změnu není možné uskutečnit v operačně krátké době ani na straně vydavatelů karet, ani na straně zúčtovacích bank či společností," uvedl tajemník Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán. Změna software a nastavení ve všech terminálech by podle něj trvala v řádech týdnů.

"O navýšení limitu pro bezkontaktní platby momentálně neuvažujeme. Hlavním důvodem je potřeba změny systému a nastavení software na všech terminálech, což je v praxi otázkou několika týdnů, ne-li měsíců. Tento krok by také vyžadoval následné převydání všech karet, což opět není otázkou několika dní," doplnila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Zvýšením limitu by vzrostlo i riziko podvodů a především, během přechodu na nový limit by se velmi zvýšilo riziko technických problémů, dodala mluvčí Air Bank Jana Karasová. Připomněla v této souvislosti doporučení chodit nakupovat s rukavicemi. "Přeci jen se nakupující v obchodě dotýká spousty věcí, od nákupního košíku po zboží, a proto by měl mít rukavice nejen ve chvíli, kdy zadává PIN na terminálu," podotkla.

Maximální transakce 500 Kč pro bezkontaktní platbu kartou bez zadání PIN kódu je daná nařízením kartových asociací (například Visa a Mastercard). "Bez jejich souhlasu nemůžeme tento limit nijak změnit," upozornil mluvčí provozovatele latebních terminálů Global Payments Ondřej Holoubek.

"Od bank v současnosti neregistrujeme poptávku na zvýšení limitu. Pokud vzhledem k vývoji situace taková poptávka vznikne, budeme o navýšení limitu se všemi zúčastněnými stranami ve zrychleném režimu jednat," řekl serveru Peníze.cz generální ředitel Mastercard pro Česko a Slovensko Michal Čarný.