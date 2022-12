Banky: Klienti by si před koncem roku měli ohlídat lhůty pro zadání příkazů

Praha - Klienti bank by v posledních dnech roku měli věnovat zvýšenou pozornost termínům svých finančních transakcí. Pokud chtějí, aby jejich operace banka zúčtovala do konce roku 2022, měli by si ohlídat lhůty pro zadání platebních příkazů. Některé pobočky mají v posledních dnech roku upravenou otevírací dobu, sdělila Česká bankovní asociace.

Potřebné informace a přehledy doporučených termínů, jak a kdy nejlépe zaplatit, jsou na webových stránkách bank. "Zavedení okamžitých plateb výrazně zrychlilo převody peněz mezi mnohými bankami, a tak lze v řadě z nich platit doslova na poslední chvíli. Není ale dobré se na to bezvýhradně spoléhat, proto doporučujeme v důležitých případech posílat peníze s dostatečným předstihem,“ uvedl expert asociace na platební styk Tomáš Hládek.

Například u ČSOB a ČSOB Poštovní spořitelny je třeba tuzemské platby poslat na pobočce nejpozději 30. prosince do 13:00 a elektronicky nejpozději 30. prosince do 14:00. Platby v rámci ČSOB lze elektronicky zadávat 31. prosince do 22:00.

Všechny pobočky Komerční banky budou 30. prosince v provozu ve standardních otevíracích hodinách. Pobočky s víkendovým provozem budou v sobotu 31. prosince otevřené do 13:00 s výjimkou pobočky Olomouc - Šantovka, která bude otevřená do 12:00. Jednotlivé standardní odchozí úhrady v korunách je možné v KB zadávat v internetovém bankovnictví v pátek 30. prosince do 13:00, dávky příkazů v on-line režimu do 12:00.

Česká spořitelna 31. prosince zpracuje všechny úhrady provedené v rámci banky, pokud je platební příkaz zadaný do 23:00. Platební příkaz?v pobočce?bude tento den možné zadat?pouze do 12:00?z důvodu jejich otevírací doby. Pokud klient posílá peníze na účet vedený v jiné bance, měl by platební příkaz zadat dnes do 23:00. "Příkazy zadané ještě 30. prosince do 12:00 jsme schopni odeslat do banky příjemce prostřednictvím ČNB," uvedla ČS.

Klienti by si měli podle asociace například ověřit, zda mají uhrazeny příslušné částky stavebního spoření či penzijního spoření, na což je vázáno poskytnutí státního příspěvku. Na účet stavebního spoření je třeba pro získání maximální státní podpory (2000 korun) vložit v daném kalendářním roce 20.000 korun. U penzijního spoření je nutné na účet v příslušném měsíci zaslat sjednaný příspěvek (minimálně 300 Kč), podle jehož výše je odstupňována i státní podpora.