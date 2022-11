Banksy potvrdil, že na Ukrajině vytvořil sedm protiválečných děl

Kyjev/Londýn - Britský umělec Banksy potvrdil serveru The Art Newspaper, že na Ukrajině vytvořil sedm graffiti, a to v Kyjevě a také v Irpini a Boroďance, které nejvíce utrpěly ruským bombardováním a ostřelováním v jarní fázi války.

Už o víkendu se Banksy přihlásil k nástěnné malbě ukrajinské gymnastky na budově poničené ruským ostřelováním během války proti Ukrajině. Snímek graffiti v městečku Boroďanka, které leží asi 50 kilometrů severozápadně od Kyjeva, zveřejnil autor na svém účtu na instagramu. Gymnastka dělá stojku uprostřed trosek, napsala britská stanice BBC na svém webu.

Umělec zveřejnil tři obrázky nástěnné malby gymnastky mezi troskami po ruském ostřelování pouze s popiskem "Boroďanka, Ukrajina".

Boroďanka byla jedním z míst nejzasaženějších ruským bombardováním Ukrajiny bezprostředně po invazi z 24. února. Ruští vojáci město okupovali několik týdnů v počáteční fázi války, než jej v dubnu osvobodili ukrajinští vojáci.

Další dílo v městečku zobrazuje muže podobajícího se Vladimiru Putinovi, kterého malý chlapec poráží v zápase v judu. Ruský prezident je držitelem černého pásu v judu a známým obdivovatelem bojových umění. Graffiti dítěte srážejícího k zemi muže ve sportovním úboru je vidět na zdi uprostřed poničených budov v Boroďance. Další dílo zobrazuje dvě děti sedící na "ježku", tedy protitankové překážce, kterou používají jako houpačku. Toto dílo autor nastříkal na betonovou obrannou překážku v Kyjevě.

Umělec nyní podle The Art Newspaper potvrdil autorství těchto děl a přihlásil se ke čtyřem dalším.

Patří mezi ně žena v županu s natáčkami ve vlasech a v plynové masce a s hasicím přístrojem, koupající se vousatý muž, gymnastka s obvazem na krku, tančící se stuhou nad dírou zející ve zdi budovy ve městě Irpiň u Kyjeva, které smutně proslulo masakrem stovek civilistů během ruské okupace. Do dalšího díla, jak se zdá, Banksy začlenil již existující graffiti penisu a proměnil ho v jadernou hlavici naloženou na korbě obrněného kamionu.

V březnu se ve prospěch dětské nemocnice v Kyjevě vydražil za 106.505 dolarů (skoro 2,5 milionu Kč) výtisk jednoho z nejslavnějších protiválečných Banksyho děl CND Soldiers (zkratka CND patří britské nevládní organizaci Kampaň za jaderné odzbrojení). Původně se v podobě graffiti objevilo na budově britského parlamentu v roce 2003 během protestů proti válce v Iráku.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců – a zároveň zůstává zcela anonymní. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a Park City v Utahu. Média jej často popisují jako "nepolapitelného" a "tajemného" či "guerillového" pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.

Města a vesnice v Kyjevské oblasti byly mezi prvními na Ukrajině, které letos v únoru pocítily ruskou vojenskou agresi. Část regionu obsadila hned v prvních dnech invaze ruská okupační vojska, stáhla se odsud zhruba na začátku dubna. Po osvobození obcí svět šokovaly informace o masakrech civilistů ruskými vojáky a o masových hrobech. Moskva zodpovědnost popřela.