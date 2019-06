Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech. Pro toto rozhodnutí hlasovalo šest ze sedmi členů rady. Jeden hlasoval pro zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že aktuální prognóze ČNB odpovídá přibližná stabilita úrokových sazeb do poloviny roku 2020.

"V tuto chvíli to vypadá, že pauza může být poměrně dlouhá. Z našeho pohledu to ale není nic nového," řekl. Samotná květnová prognóza ČNB totiž v ročním výhledu další růst sazeb nepředvídá.

Bankovní rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby na květnovém zasedání, a to jednomyslně. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu. "Není to ale tak, že bychom dnes dospěli v závěru, že v dohledné době vylučujeme zvyšování sazeb. Na druhou stranu nelze vyloučit ani negativní scénáře, které by vedly k tomu, že bychom museli sazby snižovat," doplnil dnes Rusnok.

Důvodem dnešního rozhodnutí je podle ekonomů především nejistý vývoj v zahraničí, který souvisí s výkonem německé ekonomiky. Dalším důvodem je postupné zpomalování růstu české ekonomiky a s tím očekávaný pomalejší růst cen.

"Stabilitu sazeb vnímám jako reakci na nejistoty spojené s výhledem globální ekonomiky a s měnícím se očekáváním ohledně měnové politiky v USA a eurozóně. V samotné české ekonomice sice přetrvávají inflační tlaky, vzhledem k pravděpodobnému zpomalení hospodářského růstu ale lze čekat jejich postupné zklidňování," uvedl například hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská upozornila, že základní úroková sazba se nyní pohybuje na desetiletém maximu. "A podle našeho názoru i na vrcholu současného cyklu zvyšování sazeb, který započal v listopadu 2017. K rovnovážné úrovni sazeb, kterou ČNB odhaduje na úrovni 2,5 až tři procenta, ČNB nestihla dojít," uvedla.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.