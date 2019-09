Balvín se těší na souboje s Bogutem a Baynesem

Šanghaj - Pivot Ondřej Balvín patří mezi nejlépe doskakující hráče mistrovství světa v Číně a 217 centimetrů vysoká opora českých basketbalistů se těší ve čtvrtfinále proti Austrálii na další souboje s hvězdami soupeře. Svádět je ve středu bude s Andrewem Bogutem z Golden State a Aronem Baynesem z Bostonu.

"Těším se na to. Přeci jen stanout proti Bogutovi a Baynesovi... Oba mají slušnou kariéru v NBA a bude to pro mě zase takové osobní měřítko," řekl Balvín, který díky povedené střelbě i doskokům už předvedl na turnaji dvakrát double double.

Austrálie má v sestavě hvězdná jména, která podle Balvína tvoří i fungující tým. "Patty Mills, to je excelentní rozehrávač, Joe Ingles, skvělý střelec, Baynes a Bogut. Ten tým ale hraje vůbec dobře, není to jen o jednom hráči. Šlapou skvěle jako tým. Hlavně třeba Joe Ingles, který hraje na křídle na pozici střelce, tak on byl nejlepší asistent základní fáze turnaje," upozornil Balvín.

Austrálie má na turnaji z pěti zápasů pět výher a z přípravy skalp léta neporazitelného výběru USA s hráči NBA. "Je to fyzický tým. Jediný, který porazil USA v přípravě, takže čekám tvrdý a nekompromisní basket," prohlásil Balvín.

Český tým po postupu do čtvrtfinále chce zabojovat o další úspěch. "My tu píšeme historii, je to krásný pocit, užíváme si to a teď už jen chceme zvládnout zbytek turnaje. Jasně, přáli bychom si vyhrát, ale furt máme nohy na zemi a víme, že jsme z té osmičky asi s Poláky největší outsideři. Už jsme ale dokázali v nadstavbové části, že se s námi musí počítat," doplnil.

O překvapení na šampionátu v Číně není nouze. "Jak jsme viděli, tak na tomto turnaji se může stát cokoliv. Argentina vyřadila Srby a tady už to není pro nikoho lehký zápas, i když třeba jméno soupeře není tak atraktivní," podotkl.

"Austrálie je podle mě aktuálně jeden z největších favoritů, ale my jsme ukázali, že se nebojíme. Budeme hrát náš basket, což je pro nás důležité. Jestli pak můžeme i něco udělat s tím výsledkem, to teprve uvidíme," dodal Balvín.