Balaš: Na MŠMT asi skončí náměstek Štábl, který měl obviněného poradce

Praha - Na ministerstvu školství zřejmě skončí náměstek pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl. Ministr to dnes řekl ČTK a České televizi před zahájením neformálního zasedání evropských ministrů pro vědu. Náměstek na jaře přivedl na ministerstvo jako poradce Luďka Šteffela, který je jedním z obviněných v kauze pražského dopravního podniku. Balaš už při svém nástupu do funkce na konci června naznačil, že ve spolupráci s náměstkem Štáblem asi nebude chtít pokračovat. Očekává, že náměstek oznámí svůj odchod sám.

Ministr také zvažuje prodloužení lhůty pro přihlášky do konkurzu na ředitele či ředitelku Cermatu. Zatím se podle něj přihlásil jeden člověk, lhůta končí v sobotu.

Podle Balaše je pravděpodobné, že náměstek Štábl z ministerstva odejde. "Já myslím, že to se rychle dozvíte, jak to vypadá s panem Štáblem, ale nechám to na něm. Myslím si, že bude ale potřeba získat další náměstky," uvedl. Připomněl, že současný politický náměstek Robert Plaga přejde v září do vedení Národního akreditačního úřadu. "Nepochybně bude patrně asi ještě jedno volné místo náměstka," doplnil. Upřesnil, že v tomto případě by šlo o odborného náměstka. "V případě, že se dozvíte, že bude chtít odejít pan Štábl - vypadá to nejspíš tak - tak bude místo u páté sekce (tedy sekce ministerstva pro IT a veřejné zakázky)," dodal. Tato část úřadu by se podle něj měla zaměřit víc analyticky.

Tým na ministerstvu by se podle Balaše měl stabilizovat nejlépe do konce prázdnin. Už nyní je jisté, že zůstává ekonomická náměstkyně Pavla Katzová, náměstek pro vzdělávání Jan Mareš a náměstkyně pro vysoké školy Radka Wildová. Ve vedení ministerstva je ještě náměstek pro mezinárodní vztahy a EU Václav Velčovský a politický náměstek Jaroslav Miller.

Ministr se také dál zabývá tím, jak vyřešit fungování Cermatu, který zajišťuje maturitní a přijímací zkoušky na střední školy. Bývalý ministr Petr Gazdík (STAN), který v červnu rezignoval kvůli svým kontaktům s jedním z obviněných z kauzy pražského dopravního podniku, na jaře z Cermatu odvolal ředitelku Michaelu Kleňhovou. Do výběrového řízení, které úřad vyhlásil, se podle ministra zatím přihlásil jeden člověk. Pokud by zájemce nesplňoval kritéria, tak by podle něj ministerstvo muselo pověřit vedením Cermatu prozatímně někoho jiného. "Nepochybně bychom tu situaci rádi vyřešili do konce prázdnin, ale asi to bude trošku dlouhodobější záležitost," řekl. Zvažuje, že lhůtu pro podání přihlášek prodlouží do konce července. Nezájem o místo šéfa Cermatu si vysvětluje obavami lidí z řízení této organizace.

O budoucím fungování Cermatu chce jednat příští týden také se zástupci České školní inspekce a Národního pedagogického institutu. Ve vedení Cermatu je podle něj potřeba týmové spolupráce. "Těch důvodů, proč je potřeba propojit Cermat s těmi dalšími institucemi, je celá řada. Myslím si, že je nepřijatelné, aby to, co se učí na školách v České republice, určoval Cermat," míní. Poukázal na to, že testy od Cermatu ovlivňují obsah vzdělávání ve školách.