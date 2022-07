Balaš dorazil na ministerstvo školství, kde ho Fiala uvede do úřadu

Praha - Nový ministr školství Vladimír Balaš (STAN) dorazil do budovy ministerstva v centru Prahy, kde ho premiér Petr Fiala (ODS) uvede do úřadu. Balaše jmenoval prezident Miloš Zeman ministrem školství ve středu. Nahradil Petra Gazdíka, který rezignoval kvůli svým stykům s obviněným lobbistou Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Jde o první personální změnu ve vládě od jejího prosincového jmenování.

Po zhruba půlhodinové schůzce v sídle ministerstva na pražské Malé Straně mají Fiala s Balašem v plánu vyjádření pro novináře. Hned poté se premiér s novým ministrem přesunou do Litomyšle na společné zasedání české vlády a Evropské komise na úvod českého předsednictví v Radě EU.

Balaš nastupuje do funkce v době, kdy ministerstvo řeší začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol či potřebu modernizace učebních plánů. Měl by také rozhodovat, kdo povede Cermat, který zajišťuje maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Ředitelku organizace Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík v květnu kvůli nespokojenosti s jejím fungováním. V uplynulých dnech Balaš avizoval, že by chtěl pokračovat v reformě školství, kterou zahájil bývalý ministr za ANO Robert Plaga.

Balaš je odborník na ústavní a mezinárodní právo, má zkušenosti jako vysokoškolský pedagog a bývalý děkan. Někteří odborníci pochybují o jeho znalostech regionálního školství. Doplnit si je mu doporučil i prezident Zeman, což zopakoval i při středečním jmenování. Balašovy erudice si váží, i když se domnívá, "že je poněkud mimo specializaci ministra školství". Zmínil, že nového ministra jmenoval i kvůli tomu, aby byla vláda v době předsednictví EU kompletní.

Zeman také řekl, že ve výběru nového šéfa resortu nechtěl komplikovat situaci Fialovi, když podle jeho informací několik kandidátů funkci odmítlo. "Pan prezident, tentokrát bez hole v ruce, jmenoval nového ministra školství. Zahrál si svou hru na panovníka, který poučuje, hodnotí, kárá… jen moudrost chyběla. Profesor Balaš bude dobrým ministrem. A Miloš Zeman brzy důchodcem," napsal na twitteru ke jmenovacímu ceremoniálu předseda STAN Vít Rakušan.