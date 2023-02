BAFTA byly neskutečný zážitek, říká oceněný zvukař Viktor Prášil

Londýn - Oceněný český zvukař Viktor Prášil popsal udílení cen BAFTA v Londýně jako "neskutečný zážitek". Ceny Britské akademie filmového a televizního umění v neděli s vítězstvím v sedmi kategoriích ovládl snímek Na západní frontě klid německého režiséra Edwarda Bergera, při jehož tvorbě Prášil zodpovídal za nahrávání veškerého zvuku při natáčení. V neděli stanul po boku třech svých kolegů na pódiu Royal Festival Hall s ikonickou bronzovou maskou BAFTA v ruce. S ČTK mluvil dnes na cestě z Londýna.

"Z mojí strany to bylo, jako kdybych se koukal sám na sebe v televizi a viděl všechny ty lidi kolem sebe, byl to neskutečný zážitek. Celá naše delegace tam šla už jen s tím, že si to užijeme. Nikdo neočekával, že film sebere tolik cen, včetně té za nejlepší film," popsal Prášil nedělní ceremoniál, kterého se zúčastnil i britský princ William s manželkou Kate.

Na západní frontě klid, napsaný podle stejnojmenného románu Ericha Marii Remarqua z roku 1929, je za zvuk nominovaný také na amerického Oscara. Premiéru měl v září minulého roku, natáčení ale probíhalo v první polovině roku 2021 a přípravy na něj začaly už o mnoho měsíců dřív.

Prášil popsal, že už před natáčením jako zvukový inženýr spolupracoval s kostyméry i dalšími členy štábu. Oříškem bylo například umístění mikrofonů na uniformu německého vojáka první světové války, který s sebou nosil různé vojenské vybavení na místech, kam by jinak zvukař běžně umístil bezdrátové mikroporty. "Studoval jsem taky rozhovory se (Stuartem) Wilsonem, který dělal zvuk u filmu 1917 a čerpal zkušenosti od něj," řekl Prášil internetové televizi DVTV.

"Nejdůležitějšími spolupracovníky pro mě jsou kolegové mikrofonisti. Bez nich bych nenatočil vůbec nic. Spolupracovali jsme spolu i na Žižkovi (režiséra Petra Jákla, pozn. ČTK) a dělali jsme i Západní frontu," vypověděl ČTK Prášil a dodal, že jeho kolegové v postprodukci použili "valnou většinu" zvuků, které jeho tým natočil.

Na západní frontě klid je nominovaný na Oscara Americké filmové akademie v celkem devíti kategoriích včetně zvuku. Zda Viktor Prášil získá kromě bronzové masky i zlatou sošku, se dozví 12. března (13. března ráno SEČ) v Los Angeles.