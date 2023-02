Baerbocková chce schválení členství Finska a Švédska v NATO bez odkladů

Helsinky - Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková očekává, že země NATO bez dalších odkladů schválí přistoupení Finska a Švédska k alianci. Řekla to dnes v Helsinkách, kde s ní jednal její finský protějšek Pekka Haavisto. Nové členy ještě neratifikovaly Maďarsko a především Turecko, které opakovaně dává najevo, že tak zvláště v případě Švédska nemusí učinit.

Baerbocková míní, že přistoupení obou severských zemí posílí alianci jako celek. Dvojici států přislíbila další podporu ze strany Berlína.

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k otázce členství v obranné alianci.

Vstup dvojice skandinávských států musí ratifikovat všichni stávající členové. Ve 28 případech se tomu tak už stalo. Turecko ale kritizuje Švédsko kvůli tomu, že podle něj poskytuje útočiště radikálům ze zakázané Kurdské strany pracujících (PKK). V lednu navíc zrušilo na únor plánované rozhovory se Švédskem i Finskem, když krajně pravicový politik při protestu ve Stockholmu spálil kopii koránu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas v případě Finska, bez ohledu na Švédsko. Obě severské země i další spojenci ale dávají najevo, že by bylo dobré, aby do NATO byly přijaty současně.