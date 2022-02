Bachovi se nelíbilo chování trenérů Valijevové, chtěl by je prošetřit

Peking - Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach chce prošetřit chování trenérského týmu krasobruslařky Kamily Valijevové. Kromě dopingové aféry patnáctileté Rusky ho na hrách v Pekingu znepokojilo i chování její trenérky po nevydařené volné jízdě v soutěži žen.

Valijevová měla pozitivní dopingový test loni v prosinci. Výsledek však byl oznámen až poté, co už na hrách pomohla Rusku ke zlatu v družstvech, a arbitráž CAS jí umožnila startovat i v soutěži žen.

V ní Valijevová i pod tíhou okolností neuspěla. Pokazila čtvrteční volnou jízdu a klesla z prvního na čtvrté místo. Od trenérky se dočkala při odchodu z ledu chladného přijetí. "Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to. Proč jsi přestala bojovat," řekla Eteri Tutberidzeová zdrcené krasobruslařce.

"Musím říct, že mě to velmi, velmi znepokojilo. Musela být pod obrovským tlakem," citovala Bacha agentura Reuters. "Na ledě se trápila, z každého pohybu bylo vidět, s jak velkým stresem bojuje," dodal.

"Myslím, že kdyby záleželo jen na ní, tak by nejradši z ledu odešla a na celý ten příběh zapomněla," uvedl Bach. "Když jsem pak viděl, jak ji přijali trenéři... Běhal mi z toho mráz po zádech," prohlásil šéf MOV.

Také proto je Bach přesvědčen, že trenérský týme Valijevové je potřeba prošetřit. Především kvůli tomu, že krasobruslařka je stále nezletilá. "Moc důvěry ve mně nevzbudili," poznamenal.

"Místo aby ji utěšili a pomohli jí, byl z nich cítit obrovský chlad a odstup. A nejhorší na tom byla, když jste viděli jejich řeč těla, ta jejich přezíravá gesta," dodal osmašedesátiletý funkcionář.

Připustil však, že MOV nemá příliš možností jak zakročit. "Co se týče trenérů, tak toho moc dělat nemůžeme. Nejsme policie," uvedl Bach. Možným řešením by do budoucna mohlo být zvýšení věkového limitu pro účast na olympijských hrách.

"Budeme se o tom bavit. V případu Valijevové je spousta otazníků a jedním z nich je i účast nezletilých v soutěžích dospělých," uvedl Bach a naznačil, že za dopingem Valijevové může být právě její realizační tým. "Samotní sportovci k dopingu sáhnou velmi zřídka," prohlásil.